Mısır'da basketbol maçı sırasında tribün çöktü

Mısır'ın 6 Ekim kentindeki kapalı spor salonunda oynanan basketbol maçı sırasında seyircilerin olduğu amfideki demir bariyerlerden birinin çökmesi sonucu 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır'da basketbol maçı sırasında tribün çöktü - 1

Mısır'da bir spor salonunda oynanan basketbol maçı esnasında tribünlerin çökmesi sonucu en az 27 kişi yaralandı.

Mısır'da basketbol maçı sırasında tribün çöktü - 2

Mısır yerel medyasındaki habere göre, El-İttihat ile El-Ehli takımları arasında oynanan Basketbol Süper Kupa maçı sırasında amfideki demir bariyerlerden biri çöktü.

Olay nedeniyle maç iptal edildi.

Mısır'da basketbol maçı sırasında tribün çöktü - 3

Mısır Spor Bakanı Eşref Subhi, yaptığı yazılı açıklamada, ilk belirlemelere göre olayın, taraftarlar arasındaki itişme nedeniyle yaşandığını belirtti.

Mısır'da basketbol maçı sırasında tribün çöktü - 4

Öte yandan da konunun açıklığa kavuşturulması için komite kurulduğunu açıkladı.

Mısır'da basketbol maçı sırasında tribün çöktü - 5

Sağlık Bakanlığı ise olayda yaralanan 27 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı ifade etti.

Mısır'da basketbol maçı sırasında tribün çöktü - 6

Hastanede tedavi altıın alınan yaralıların da hayati tehlikeleri olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Mısır'da basketbol maçı sırasında tribün çöktü - 7
Mısır'da basketbol maçı sırasında tribün çöktü - 8
Mısır'da basketbol maçı sırasında tribün çöktü - 9

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