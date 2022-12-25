Mısır'da basketbol maçı sırasında tribün çöktü

Mısır'da bir spor salonunda oynanan basketbol maçı esnasında tribünlerin çökmesi sonucu en az 27 kişi yaralandı.
Mısır yerel medyasındaki habere göre, El-İttihat ile El-Ehli takımları arasında oynanan Basketbol Süper Kupa maçı sırasında amfideki demir bariyerlerden biri çöktü.
Olay nedeniyle maç iptal edildi.
Mısır Spor Bakanı Eşref Subhi, yaptığı yazılı açıklamada, ilk belirlemelere göre olayın, taraftarlar arasındaki itişme nedeniyle yaşandığını belirtti.
Öte yandan da konunun açıklığa kavuşturulması için komite kurulduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı ise olayda yaralanan 27 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı ifade etti.
Hastanede tedavi altıın alınan yaralıların da hayati tehlikeleri olmadığı bilgisi paylaşıldı.