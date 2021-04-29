Mısır’da beş bin yıl öncesine ait 110 antik mezar bulundu

ntv.com.tr - AP - Reuters 29.04.2021 - 13:44
Mısır'daki arkeologlar, Nil Deltası'nda yaklaşık 5 bin yıl öncesine ait yetişkin ve çocukların kalıntılarını içeren 110 antik mezar ortaya çıkardı.
Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, aynı zamanda çömlek ve cenaze ekipmanı da içeren mezarların, Kahire'nin yaklaşık 240 kilometre kuzeydoğusundaki Dakahlia eyaletindeki Koum el-Khulgan arkeolojik kazı alanında bulunduğunu açıkladı.
Bakanlık, 68 oval tabutu da içeren en eski mezarlıkların MÖ 6000 ile MÖ 3150 yılları arasındaki Hanedanlık Öncesi Mısır dönemine ait olduğuna ifade etti. Diğer mezarlarlık ise Neolitik çağdan ilk firavuna uzanan eski Mısır'ı kapsayan bölge ile MÖ 3 bin ve MÖ 1700 yıllarına tarihlendiği belirtildi.
Eski Eserler Yüksek Konseyi Mısır Eski Eserler Bölümü Başkanı Dr. Ayman Ashmawi, en eski tarihli 68 mezarın çömelme pozisyonunda gömülü insanları barındırdığını ve mezara gömülen insanların çoğunun, başları batıya bakacak şekilde sol taraflarına yatmaya bırakıldığınısöyledi.
Diğer taraftan bulunan 110 mezar, Eski Mısır’daki üç farklı medeniyete ışık tutuyor: Butto 1 ve 2 olarak bilinen Aşağı Mısır medeniyeti, III.Nakada Medeniyeti ve Hiksos dönemi olarak bilinen ikinci geçiş dönemi.
Ashmawi, Naqada III Dönemi'ne tarihlenen beş mezarın aynı zamanda bölgenin kumlu tabakasına oyulmuş oval şekilli çukurlar oluşturduğunu ve bunların yanlarında, tabanlarında ve çatısında kil tabakasıyla kaplı iki mezar daha olduğunu söyledi.
Bununla birlikte, çukurların içinde bu döneme ait farklı cenaze mobilyaları, silindirik ve üçgen kaplar ve yüzeyi geometrik çizimler ve şekillerle süslenmiş çeşitli tabaklar tespit edildi.
Keşifteki ortaya çıkarılan bir çocuk mezarının içinde çömlek vazo ve gümüş yüzüklerin yanı sıra büyük bir vazonun içine gömülmüş bir bebeğin kalıntıları bulundu.
Öte yandan söz konusu keşif, son yıllarda Mısır'ın turizm sektörünü canlandırma umuduyla peşi sıra yaptığı bir dizi arkeolojik kazının sonuncusu. Ülkede turizm, 2011’deki Mısır Devrimi’nin ardından yaşanan kargaşadan büyük ölçüde zarar gördü ve şimdi corona virüs salgını küresel seyahati büyük ölçüde sınırlandırıyor.