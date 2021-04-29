Mısır’da beş bin yıl öncesine ait 110 antik mezar bulundu

KEŞFEDİLEN EN ESKİMEZARLIK 8 BİN YIL ÖNCESİNE AİT

Bakanlık, 68 oval tabutu da içeren en eski mezarlıkların MÖ 6000 ile MÖ 3150 yılları arasındaki Hanedanlık Öncesi Mısır dönemine ait olduğuna ifade etti. Diğer mezarlarlık ise Neolitik çağdan ilk firavuna uzanan eski Mısır'ı kapsayan bölge ile MÖ 3 bin ve MÖ 1700 yıllarına tarihlendiği belirtildi.