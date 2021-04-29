Mısır’da beş bin yıl öncesine ait 110 antik mezar bulundu

Arkologlar Mısır'daki Nil Deltası'nda yaklaşık 5 bin yıl öncesine ait 110 antik mezarı ortaya çıkardı. Keşifte insan ve bebek kalıntılarının yanı sıra antik Mısır'ın üç dönemine ışık tutan mobilyalar, süs eşyaları ve çeşitli vazolar ve çömlekler de bulundu.

ntv.com.tr - AP - Reuters 29.04.2021 - 13:44

Mısır’da beş bin yıl öncesine ait 110 antik mezar bulundu - 1

Mısır'daki arkeologlar, Nil Deltası'nda yaklaşık 5 bin yıl öncesine ait yetişkin ve çocukların kalıntılarını içeren 110 antik mezar ortaya çıkardı. 

Mısır’da beş bin yıl öncesine ait 110 antik mezar bulundu - 2

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, aynı zamanda çömlek ve cenaze ekipmanı da içeren mezarların, Kahire'nin yaklaşık 240 kilometre kuzeydoğusundaki Dakahlia eyaletindeki Koum el-Khulgan arkeolojik kazı alanında bulunduğunu açıkladı.

Mısır’da beş bin yıl öncesine ait 110 antik mezar bulundu - 3

KEŞFEDİLEN EN ESKİMEZARLIK 8 BİN YIL ÖNCESİNE AİT

Bakanlık, 68 oval tabutu da içeren en eski mezarlıkların MÖ 6000 ile MÖ 3150 yılları arasındaki Hanedanlık Öncesi Mısır dönemine ait olduğuna ifade etti. Diğer mezarlarlık ise Neolitik çağdan ilk firavuna uzanan  eski Mısır'ı kapsayan bölge ile MÖ 3 bin ve MÖ 1700 yıllarına tarihlendiği belirtildi. 

Mısır’da beş bin yıl öncesine ait 110 antik mezar bulundu - 4

Eski Eserler Yüksek Konseyi Mısır Eski Eserler Bölümü Başkanı Dr. Ayman Ashmawi, en eski tarihli 68 mezarın çömelme pozisyonunda gömülü insanları barındırdığını ve mezara gömülen insanların çoğunun, başları batıya bakacak şekilde sol taraflarına yatmaya bırakıldığınısöyledi.

Mısır’da beş bin yıl öncesine ait 110 antik mezar bulundu - 5

3 DÖNEME IŞIK TUTUYOR

Diğer taraftan bulunan 110 mezar, Eski Mısır’daki  üç farklı medeniyete ışık tutuyor: Butto 1 ve 2 olarak bilinen Aşağı Mısır medeniyeti, III.Nakada Medeniyeti ve Hiksos dönemi olarak bilinen ikinci geçiş dönemi.

Mısır’da beş bin yıl öncesine ait 110 antik mezar bulundu - 6

Ashmawi, Naqada III Dönemi'ne tarihlenen beş mezarın aynı zamanda bölgenin kumlu tabakasına oyulmuş oval şekilli çukurlar oluşturduğunu ve bunların yanlarında, tabanlarında ve çatısında kil tabakasıyla kaplı iki mezar daha olduğunu söyledi.

Mısır’da beş bin yıl öncesine ait 110 antik mezar bulundu - 7

Bununla birlikte, çukurların içinde bu döneme ait farklı cenaze mobilyaları, silindirik ve üçgen kaplar ve yüzeyi geometrik çizimler ve şekillerle süslenmiş çeşitli tabaklar tespit edildi.

Mısır’da beş bin yıl öncesine ait 110 antik mezar bulundu - 8

Keşifteki ortaya çıkarılan bir çocuk mezarının içinde çömlek vazo ve gümüş yüzüklerin yanı sıra büyük bir vazonun içine gömülmüş bir bebeğin kalıntıları bulundu.

Öte yandan söz konusu keşif, son yıllarda Mısır'ın turizm sektörünü canlandırma umuduyla peşi sıra yaptığı bir dizi arkeolojik kazının sonuncusu. Ülkede turizm, 2011’deki Mısır Devrimi’nin  ardından yaşanan kargaşadan büyük ölçüde zarar gördü ve şimdi corona virüs salgını küresel seyahati büyük ölçüde sınırlandırıyor.

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