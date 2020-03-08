Mısır'da corona virüs nedeniyle ilk ölüm (Corona virüste son durum)

Corona virüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 3 bin 600'e ulaştı, vaka sayısı ise 106 bini geçti. Avrupa'da virüsün en çok can aldığı İtalya'da hükümet corona virüsün yayılmasını önlemek için dünyaca ünlü kentlerini 2 Nisan'a kadar karantinaya alacağını duyurdu. Karantinadan 16 milyon insanın etkilenebileceği tahmin ediliyor. Serie A maçlarının ileri bir tarihe ertelenmesi gündemde. Virüs Türkiye'nin sınır komşularından Bulgaristan'a da sıçradı. İran'da ise hayatını kaydebenlerin sayısı 194'e çıktı. Bangladeş'te ilk kez Covid-19 vakasının görüldüğü bildirildi. İsrail ise yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Mısır ile kara sınır kapısını kapattığını duyurdu. Irak'ta ise ölümcül virüs nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede Covd-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 oldu. Mısır ise ölümcül virüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.

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ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 08.03.2020 - 19:44

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) yayılmaya devam ediyor.

BİR KOMŞUYA DAHA SIÇRADI Virüs Türkiye'nin sınır komşularından Yunanistan, Irak, İran, Ermenistan ve Gürcistan'ın ardından Bulgaristan'a da sıçradı. Ülkede yeni tip corona virüs şüphesiyle incelenen 70 vakanın 4'ünde virüse rastlandığı bildirildi. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkede ilk Covid-19 vakalarının kayda geçmesi üzerine kabineyi olağanüstü topladı.

BANGLADEŞ'TE İLK VAKA Bangladeş'te ilk kez Covid-19 vakasının görüldüğü bildirildi. Virüs tespit edilen 3 kişiden 2'sinin yakın zamanda İtalya'dan döndüğü, üçüncü hastanın İtalya'dan dönen vatandaşlar ile temas kurduktan sonra virüse yakalandığı bildirildi

İSRAİL'DEN VİRÜS ÖNLEMİ İsrail, yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında Mısır ile kara sınır kapısını kapattı. Öte yandan, Mısır, ülkede tedavi gören Alman uyruklu bir kişinin ölümcül corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

KATİF KENTİ KARANTİNA ALTINDA Suudi Arabistan yönetimi, ülkenin doğusunda Şii nüfusun yoğunlukta olduğu Katif kentini, yeni tip corona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla karantina altına aldığını bildirdi.

İRAN'DA BİR GÜNDE 49 KİŞİ ÖLDÜ İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıkarken vaka sayısı da 6566 oldu.

RUSYA'DA VAKA SAYISI 17'E YÜKSELDİ Rusya’da 3 yeni corona virüs vakası tespit edildi.



Rusya’nın Moskova, Belgorod, Kaliningrad bölgelerinde 3 yeni corona virüs vakasının tespit edildiği bildirildi. Hastalardan 3’ünün de İtalya’dan Rusya’ya geldikleri duyuruldu.



Rusya’da vaka sayısı 17’ye çıkarken henüz can kaybı yaşanmadı.

IRAK'TA SON DURUM Irak'ta virüse karşı önlemlerini artırıyor. Irak Sınır Kapıları Kurumu, virüs ile mücadele kapsamında ülkenin İran'la arasındaki 5 kara sınır kapısının 15 Mart'a kadar kapatıldığını açıkladı. Kararın, Iraklılar dahil tüm yolcuların girişini kapsadığı kaydedildi.

Bağdat, salgın nedeniyle şubat ayında İran'dan gelen yolcuların ülkeye girişini engellemişti. Irak ayrıca resmi ve diplomatik heyetler haricinde İran, Çin, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt, Bahreyn, Fransa, İspanya'dan ülkeye yolcu girişini ve vatandaşlarına bu ülkelere seyahati yeni bir uyarıya kadar yasaklamıştı.



Irak'ta vaka sayısı son verilere göre 56'ya yükseldi, 6 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İTALYA'DA HAYAT DURMA NOKTASINDA Virüs nedeniyle şu ana kadar 366 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da ise Lombardiya Bölgesi ve 14 kent karantinaya alındı.

Başbakan Conte, gece geç saatlerde başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19’un ilk görüldüğü 10 kadar beldeyi kapsayan kırmızı bölge uygulamasını genişlettiklerini ifade ederek, "İki bölge oluşturduk. Bunlardan biri Lombardiya'yı, diğeri de farklı illeri ilgilendiriyor. Bu iki bölgeye daha sıkı bir güvenlik rejimi uygulayacağız ve giriş-çıkışlara yönelik bir kısıtlama olacak." diye konuştu.



Conte, karantinaya alınan bu bölgelerde spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını, onun dışındaki bütün kamusal alandaki etkinliklerin durdurulduğunu bildirdi.

Ölümcül corona virüs salgını nedeniyle İtalyan futbolu da durma noktasına geldi. İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A yönetiminin maçları seyircisiz oynatmak yerine ileri bir tarihe ertelenmesi gerektiğini söyledi.

FRANSA'DA VAKALAR ARTIYOR Fransa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'den 16'ya yükseldi. Avrupa'da İtalya'dan sonra en çok ölü ve vaka sayısının görüldüğü ülke Fransa oldu.

AVRUPA 'DA SALGIN GİDEREK ARTIYOR Yunanistan Sağlık Bakanlığı, ülkede görülen vaka sayısının bir günde 14 artarak, 45'e yükseldiğini açıkladı.

İSPANYA, AVRUPA'DA VAKANIN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ 2. ÜLKE Corona virüs vakalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 7 artışla 17'ye ulaştığı İspanya, İtalya'nın ardından Avrupa'da en fazla ölümün görüldüğü 2'nci ülke oldu.

16 kişinin yaşamını yitirdiği Fransa'yı geride bırakan İspanya'da yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı ise 600'ü aştı. Madrid özerk yönetimi, 8 ölüm ve 202 vaka ile ülkede Covid-19'un en fazla görüldüğü bölge oldu.

Sağlık Bakanlığı ve özerk yönetimler, özellikle yaşlıların evlerinden çıkmamaları ve kalabalık yerlere gitmemeleri uyarılarında bulundu.

Ülkedeki çok sayıda şirket, Covid-19'a karşı önlem amacıyla çalışanlarına evden çalışma izni verdiğini açıkladı. Ayrıca, kuzeydeki Rioja bölgesindeki Haro ilçesinin vakalardaki artış nedeniyle karantinaya alındığı da bildirildi.

AVRUPA'DA SON DURUM Öte yandan, Avrupa'nın diğer ülkelerinde de Covid-19 bulaşanların sayısında artış sürdü. Şimdiye kadar Covid-19 teşhisi konulan hastalarda 2 ölümün olduğu İngiltere'de vaka sayısı, 64 artışla 273'e çıktı.

İsviçre'de de 2'ye çıkan ölü sayısının yanı sıra toplam vakaların 332'ye ulaştığı bilgisi verildi. Portekiz'de vaka sayısı 21'e ulaşırken, hükümet özellikle kuzeydeki Porto kenti çevresindeki bazı okulların tatil edilmesi kararını aldı.

Covid-19 vakaları Almanya'da 847'ye, Belçika'da 200'e, Avusturya'da 99'a, Çekya'da 26'ya, Polonya'da 19'a, Macaristan'da 7'ye ve Slovakya'da 3'e yükseldi.

DOĞUŞ KİLİSESİ PAZAR AYİNİNDE BOŞ KALDI İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bulunan Doğuş (Mehd) Kilisesi'nde düzenlenen pazar ayinine, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle rahip ve kilisede ikamet eden din görevlilerinin dışında kimse katılmadı. Öte yandan, Filistin güvenlik güçleri salgının daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla kontrol noktaları kurarak kente giriş-çıkışları kontrol etti.

MOLDOVA'DA İLK VAKA Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi.

Virüse yakalanan kişinin 48 yaşında bir kadın olduğu ve dün İtalya'dan Moldova'ya uçakla döndüğü vurgulanan açıklamada, bu kişiyle İtalya'dan aynı uçakla dönenlerin evlerinden ayrılmaması ve muayene olması gerektiği kaydedildi.





ARJANTİN'DE İLK ÖLÜM Arjantin'de de virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa seyahatinden 25 Şubat'ta dönen, diyabet, yüksek tansiyon ve bronşit gibi çeşitli kronik hastalıkları bulunan 64 yaşındaki bir kişinin corona virüs nedeniyle öldüğü doğrulandı.

ÇİN'DE SON DURUM Virüsün çıkış noktası Çin'de ise son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti, 44 yeni Covid-19 vakası saptandı. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 99’a çıktı. Tespit edilen virüs bulamış kişi sayısı da 80 bin 695’e yükseldi.





Virüs bulaşma şüphesi olanların sayısı 458, gözetim altında tutulan kişilerin sayısı 23 bin 74’e gerilerken, taburcu edilen kişilerin sayısı da 50 bin 65’e çıktı.

Çin dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 109’a ulaşırken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.

Diğer yandan Çin’e dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında tespit edilen ve Çin makamlarınca "ithal"olarak adlandırılan vaka sayısı ise son 24 saatte ikisi Pekin’de, biri Gansu eyaletinde tespit edilmek üzere 63’e yükseldi.

Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip corona virüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.