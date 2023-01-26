Mısır’da Firavun Hanedanlığı döneminden kalma 4 bin 300 yıllık mumya bulundu

3 bin 300 yıldır hiç açılmadı

Gün yüzüne çıkarılan mumyaya ilişkin ise Havas, “Bulunan mumya bir adama ait. Adı Heka Şibs. Bu tabut 4300 yıldır hiç açılmamış. Bu, bulunan kraliyet mumyaları dışında bugüne kadar bulduğumuz en eski mumya oldu.” dedi.