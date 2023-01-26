Mısır’da Firavun Hanedanlığı döneminden kalma 4 bin 300 yıllık mumya bulundu

Mısır’da krallık mezarlarının yer aldığı tarihi Sakkara bölgesinde yapılan arkeolojik çalışmalarda 5'inci ve 6'ncı Firavun Hanedanlığı dönemine ait bir mumya ile 9 heykel ve bazı değerli eşyalar bulundu.

Mısır’da Firavun Hanedanlığı döneminden kalma 4 bin 300 yıllık mumya bulundu - 1

Mısırlı arkeolog ve eski Tarihi Eserler Bakanı Zahi Havas, düzenlediği basın toplantısında, Sakkara bölgesinde yapılan arkeolojik kazılar ve bulunan yeni eserler hakkında açıklamalarda bulundu.

Mısır’da Firavun Hanedanlığı döneminden kalma 4 bin 300 yıllık mumya bulundu - 2

Antik Sakkara bölgesinde arkeolojik çalışmalar yürüten ekibin sorumlusu olan Havas, yapılan kazılarda 4300 yıllık olduğu tahmin edilen bir mumya, 9 heykel ve bazı değerli eşyaların bulunduğunu belirtti.

Mısır’da Firavun Hanedanlığı döneminden kalma 4 bin 300 yıllık mumya bulundu - 3

Havas, bulunan eserlerin 5'inci Firavun Hanedanlığı (MÖ 2487 ile MÖ 2449 arası) ile 6'ncı Firavun Hanedanlığı (MÖ 2345 ile MÖ 1821 arası) dönemine dayandığını ifade etti.

Mısır’da Firavun Hanedanlığı döneminden kalma 4 bin 300 yıllık mumya bulundu - 4

Havas, söz konusu heykellerin kireçtaşından yapıldığını, üzerlerinde nakış olmadığından dolayı kime ait olduğunu tespit edemediklerini kaydetti.

Mısır’da Firavun Hanedanlığı döneminden kalma 4 bin 300 yıllık mumya bulundu - 5

3 bin 300 yıldır hiç açılmadı

Gün yüzüne çıkarılan mumyaya ilişkin ise Havas, “Bulunan mumya bir adama ait. Adı Heka Şibs. Bu tabut 4300 yıldır hiç açılmamış. Bu, bulunan kraliyet mumyaları dışında bugüne kadar bulduğumuz en eski mumya oldu.” dedi.

Mısır’da Firavun Hanedanlığı döneminden kalma 4 bin 300 yıllık mumya bulundu - 6
Mısır’da Firavun Hanedanlığı döneminden kalma 4 bin 300 yıllık mumya bulundu - 7
Mısır’da Firavun Hanedanlığı döneminden kalma 4 bin 300 yıllık mumya bulundu - 8

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