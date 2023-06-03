Mısır'da kum fırtınası: 4 ölü, 3 yaralı

Mısır'da etkili olan kum fırtınası nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Süveyş Kanalı'nda da etkili olan kum fırtınası deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Dev kum fırtınası nedeniyle gemi geçişleri askıya alındı.

Mısır'da kum fırtınası: 4 ölü, 3 yaralı - 1

Mısır'ın kuzeyindeki Menufiye ilinin Şüheda ilçesinde fırtına nedeniyle büyük bir ağacın evin üzerine devrilmesi sonucu içerde bulunan 73 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi, oğlu ise yaralandı.

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Mısır'da kum fırtınası: 4 ölü, 3 yaralı - 2

Eş-Şarkiyye ilinin El-Kurin ilçesinde de şiddetli rüzgarın etkisiyle bir binadan düşen taş parçasının isabet ettiği 61 yaşındaki bir vatandaş öldü.

Mısır'da kum fırtınası: 4 ölü, 3 yaralı - 3

İsmailiyye kentinde de 43 yaşındaki bir kadın, ikamet ettiği evin duvarının şiddetli fırtına nedeniyle üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Mısır'da kum fırtınası: 4 ölü, 3 yaralı - 4

Mısır Yerel Kalkınma Bakanlığı, perşembe günü, ülkede hayatı olumsuz etkileyen fırtına sebebiyle acil durum ilan etmişti.

Mısır'da kum fırtınası: 4 ölü, 3 yaralı - 5

Bakanlıktan aynı gün yapılan açıklamada, başkent Kahire'deki 6 October Köprüsü'ndeki bir reklam panosunun devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ve 3 aracın kullanılmaz hale geldiği duyurulmuştu.

Mısır'da kum fırtınası: 4 ölü, 3 yaralı - 6
Mısır'da kum fırtınası: 4 ölü, 3 yaralı - 7

GEM TRAFİĞİNİ ETKİLEDİ

Öte yandan, Mısır'ın Süveyş Kanalı'nda 1 Haziran'da etkili olan kum fırtınası nedeniyle gemi geçişleri durduruldu.

Mısır'da kum fırtınası: 4 ölü, 3 yaralı - 8
Mısır'da kum fırtınası: 4 ölü, 3 yaralı - 9
Mısır'da kum fırtınası: 4 ölü, 3 yaralı - 10
Mısır'da kum fırtınası: 4 ölü, 3 yaralı - 11
Mısır'da kum fırtınası: 4 ölü, 3 yaralı - 12
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