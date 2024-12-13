MİT Başkanı Kalın Şam'da: Arabadaki Golani ayrıntısı
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'a sürpriz bir ziyaret yaptı. Kalın, tarihi Emevi Camii'ne giderek namaz kıldı. Kalın'ın yoğun güvenlik önlemleri altında yaptığı ziyarette, önemli bir ayrıntı dikkat çekti. HTŞ lideri Golani'nin, Kalın ile aynı araçta olduğu ve arabayı Golani'nin kullandığı belirtildi. Kalın ve Türk heyeti, camiyi ziyaret ederken büyük ilgi gördü.
Suriye'de 61 yıllık rejim devrildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'a yüksek düzeyde ilk ziyareti gerçekleştirdi. İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde namaz kaldı.