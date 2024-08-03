MİT’ten büyük takas operasyonu: Dizilere konu olan hikaye gerçek oldu
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. Operasyon kapsamında, 2'si çocuk 10 kişinin Rusya'ya, 13 kişinin Almanya'ya, 3 kişinin de ABD'ye nakli sağlandı. Tarihi takasta iki çocuklu Rusya Dış İstihbarat Servisi'ne çalışan karı-koca da yer aldı. İşte takas edilen önemli isimlerden bazıları...
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) tarihe geçen takas operasyonu, sadece karşılıklı değişimi yapılan kişi sayısının fazlalığı değil, içinde yer alan isimlerin önemi açısından da büyük yankı uyandırdı.