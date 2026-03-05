MİT'ten Suriye'de DAEŞ operasyonu. Sabotajcı hücre çökertildi
05.03.2026 19:08
Son Güncelleme: 05.03.2026 19:17
NTV - Haber Merkezi
Suriye’nin başkenti Şam’da bombalı sabotaj eylemleri düzenlemeye hazırlanan terör örgütü DAEŞ’a bağlı hücre MİT'in istihbaratı ile çökertildi. 3 örgüt üyesi yakalandı.
Suriye'de bombalı saldırı eylemi MİT'in istihbaratı ile engellendi.
MİT’in istihbari çalışmaları sonucu DAEŞ’e ait bir hücre tespit edildi. MİT elde ettiği istihbaratı Suriye İç Güvenlik Servisi Komutanlığı ve Suriye Genel İstihbarat Servisi ile paylaştı.
Suriye istihbaratı tespit edilen hücre üyeleri ve faaliyetleri takibe aldı. Adım adım takip edilen hücre üyelerinin tam konumları tespit edildi.
Hücreye gerçekleştirilen baskın sonucu DAEŞ üyesi Ömer Haşim, Muhammed Hamed ve Hüseyin Halef gözaltına alındı.
C4 VE TNT BULUNDU
Operasyona eş zamanlı olarak bomba imha uzmanları, uzaktan patlatılmak üzere hazırlanmış ve önemli bir noktaya bırakılmış bir bombalı araca müdahale etti.
Araçta büyük bir tahribata yol açacak yüksek miktarda C4 ve TNT bulundu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgu işlemlerinin tamamlanması ve hücreye destek verenlerle hücrenin muhtemel uzantılarını ortaya çıkarmak üzere Suriye Genel İstihbarat Servisi/Terörle Mücadele İdaresi'ne sevk edildi.