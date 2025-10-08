Moai heykellerinin sırrı çözüldü: "Yürütülmüşler"
New York Eyalet Üniversitesine bağlı Binghamton Üniversitesinden uzmanların da yer aldığı ekip, dev heykellerin halatlar ve şaşırtıcı derecede az insan gücüyle "yürütülerek" hareket ettirildiğini doğruladı.
Bilim insanları, Paskalya Adası'nın ikonik moai heykellerinin nasıl taşındığına dair gizemi çözdü.
Fizik, üç boyutlu modelleme ve saha deneylerini birleştiren araştırma, dev heykellerin az sayıda insan tarafından halatlar yardımıyla "yürütülerek" hareket ettirildiğini ortaya koydu.
Araştırmacılar; fizik kuralları, üç boyutlu modelleme ve saha deneylerini bir araya getirerek Paskalya Adası'nın (Rapa Nui) ikonik moai heykellerinin nasıl taşındığına dair en büyük gizemlerden birini aydınlattı.
New York Eyalet Üniversitesine bağlı Binghamton Üniversitesinden uzmanların da yer aldığı ekip, dev heykellerin halatlar ve şaşırtıcı derecede az insan gücüyle "yürütülerek" hareket ettirildiğini doğruladı.