Moai heykellerinin sırrı çözüldü: "Yürütülmüşler"

FİZİK AÇISINDAN TUTARLI MI?

Binghamton Üniversitesi Antropoloji Profesörü Carl Lipo ve Arizona Üniversitesinden Terry Hunt'ın liderliğindeki ekip, adadaki yaklaşık bin moai heykelini inceledi.

Journal of Archaeological Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Rapa Nui halkı bu devasa anıtları, özel olarak tasarlanmış yollar boyunca halatlarla zikzaklar çizdirerek "yürüttü".

Lipo ve ekibi, daha önceki çalışmalarında da heykellerin ahşap düzenekler üzerinde yatay taşındığı teorisini çürütmüştü.

Yapılan deneyler, dev heykellerin taş ocaklarından tören platformlarına dik bir pozisyonda, salınım hareketiyle taşındığını göstermişti.

Pyhs.org'a konuşan Profesör Lipo, "Heykelleri bir kez harekete geçirdikten sonra hiç de zor değil; insanlar kollarıyla çekiyor, enerji tasarrufu sağlıyor ve çok hızlı ilerliyor" dedi.

Lipo, asıl zorluğun ilk salınımı başlatmak olduğunu belirterek, "Soru şu: Eğer heykel gerçekten büyükse, bunu başarmak için ne gerekir? Deneylerde gördüklerimiz, fizik açısından beklediklerimizle tutarlı mı?" diye konuştu.

Lipo, "Fiziksel olarak mantıklı. Deneysel olarak gözlemlediğimiz şey gerçekten işe yarıyor. Hatta heykeller büyüdükçe daha da iyi çalışıyor. Devasa boyutlara ulaştıkça bu yöntemin tutarlılığı artıyor, zira başka türlü taşınmaları mümkün değil" ifadelerini kullandı.