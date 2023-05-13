Mocha Kasırgası, yüzbinlerce mültecinin bulunduğu yere güçlenerek ilerliyor

Dünya Meteoroloji Kurumu, Mocha Kasırgası’nın yarın öğlen Bangladeş ile Myanmar'ın kıyı bölgelerini etkisi altına alacağını duyururken, yüzbinlerce Rohingya’lıya ev sahipliği yapan mülteci kampında hazırlıklara başladı.

Mocha Kasırgası, yüzbinlerce mültecinin bulunduğu yere güçlenerek ilerliyor - 1

Dünya Meteoroloji Kurumu (WMO), Saffir Simpson ölçeğinde kategori 3 gücünde olan Mocha’nın saatte 190 km hızla esen rüzgarlarla karaya ulaşacağını belirtti.

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Mocha Kasırgası, yüzbinlerce mültecinin bulunduğu yere güçlenerek ilerliyor - 2

Mocha’nın yaratacağı tehlikeler arasında, kıyı bölgelerinin su altında kalması, sel, ani sel ve toprak kayması ve şiddetli rüzgarlar olduğu kaydedildi.

Mocha Kasırgası, yüzbinlerce mültecinin bulunduğu yere güçlenerek ilerliyor - 3

WMO, Mocha’nın karaya ulaşacağı bölgelerle ilgili değerlendirmesinde “Cox's Bazaar, dünyanın en büyük kampı olarak yaklaşık bir milyon Rohingyalı mülteciye ev sahipliği yapıyor. Komşu Myanmar'daki Rakhine eyaletinde insani yardıma muhtaç yaklaşık altı milyon kişi bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Mocha Kasırgası, yüzbinlerce mültecinin bulunduğu yere güçlenerek ilerliyor - 4

BM’e ait uydu yönetim merkezi UNOSAT, uydularla bölgeyi takip ettiklerini belirtip ani sel ve toprak kaymalarına karşı tedbir aldığını ifade etti.

Mocha Kasırgası, yüzbinlerce mültecinin bulunduğu yere güçlenerek ilerliyor - 5

UNICEF Myanmar ise “Düşüncelerimiz çocuklar, aileler ve tüm arkadaşlarımız, çalışanlarımız, meslektaşlarımız ve ortaklarımızla birlikte - yarın potansiyel olarak yıkıcı bir Mocha Kasırgası ihtimaliyle karşı karşıyalar” dedi. BM kuruluşlarına bağlı çalışanlar ve gönüllüler özellikle mülteci kamplarında tedbir almaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Mocha Kasırgası, yüzbinlerce mültecinin bulunduğu yere güçlenerek ilerliyor - 6

İsveç Kızıl Haçı, Myanmar tarafından yaşayan 18 milyon insanın normal zamanda insani yardıma ihtiyaç olduğunu ve bunların yüzde 40’nın fakirlik seviyesinin altında yaşadığına dikkat çekerek çocukların güvenli yere götürülmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Mocha Kasırgası, yüzbinlerce mültecinin bulunduğu yere güçlenerek ilerliyor - 7

Dünya Sağlık Örgütü ise mülteci kampı için 33 gezici sağlık ekibi ve 40 ambulansın yanı sıra acil ameliyat ve kolera kitlerini önceden konuşlandırdı.

Mocha Kasırgası, yüzbinlerce mültecinin bulunduğu yere güçlenerek ilerliyor - 8
Mocha Kasırgası, yüzbinlerce mültecinin bulunduğu yere güçlenerek ilerliyor - 9
Mocha Kasırgası, yüzbinlerce mültecinin bulunduğu yere güçlenerek ilerliyor - 10
Mocha Kasırgası, yüzbinlerce mültecinin bulunduğu yere güçlenerek ilerliyor - 11
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