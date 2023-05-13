Mocha Kasırgası, yüzbinlerce mültecinin bulunduğu yere güçlenerek ilerliyor

WMO, Mocha’nın karaya ulaşacağı bölgelerle ilgili değerlendirmesinde “Cox's Bazaar, dünyanın en büyük kampı olarak yaklaşık bir milyon Rohingyalı mülteciye ev sahipliği yapıyor. Komşu Myanmar'daki Rakhine eyaletinde insani yardıma muhtaç yaklaşık altı milyon kişi bulunuyor” ifadelerini kullandı.