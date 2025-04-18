Modern göçebeler | Yüksek kiralar yüzünden botlarda yaşıyorlar: Aylık 40 bin lirayı buluyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da narrowboat adı verilen kanallara uygun dizayn edilmiş botlar, kent içinde alternatif ve hesaplı bir yaşam arayanların tercih ettiği konaklama türlerinden biri olarak dikkati çekiyor.

LİSANS ZORUNLULUĞU VAR

Nehir ve Kanal Kurumu (CRT) tarafından belirlenen şartlara göre kent içindeki kilometrelerce uzunluğundaki kanallarda bağlı botlarda yaşayanlar, bu yaşamı sürdürebilmek için 2 farklı lisanstan birine sahip olmak zorunda.

Bunlardan ilki, botları marina ve limanlarda sürekli olarak tutmaya izin veren Kalıcı Lisans, diğeri ise bot sahiplerinin iki haftada bir yer değiştirmesini zorunlu tutan Geçici Lisans.

Ucuz olduğu için bot sahiplerinin büyük çoğunluğu Geçici Lisans tercih ederken buna sahip olanlara Sürekli seyrüseferdekiler adı veriliyor.