Modern insanlara ait en eski DNA bulundu: 45 bin yaşında

BULGARİSTAN'DAKİ KEŞİF DE SONUCU GÜÇLENDİRDİ

Öte yandan, geçen yıl araştırmacılar Bulgaristan'ın Dryanovo kasabasının 5 km batısındaki Bacho Kiro mağrasında Neandertallerle birlikte yaşadığı düşünülen başka bir insanlara ait kalıntılar keşfetti. Nature dergisinde yayınlanan araştırma, da bu insanların günümüzden 45 bin 930 ile 42 bin 580 yıl önce yaşadıklarını buldu. Genomlarının analizi, mağaraya gömülen en yaşlı üç kişinin yüzde üçten fazla Neandertal DNA'sına sahip olduğunu buldu.

İki çalışmanın bulguları da insanların yaklaşık 40 bin yıl önce Neandertallerin soyunu tükenen kadar binlerce yıl boyunca onlarla birlikte yaşadığı iddialarını destekliyor.