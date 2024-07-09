Modi, Putin ile görüştü: "Savaşla çözüm olmaz"

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN 77. YILI

Putin, "İlişkilerimiz özellikle ayrıcalıklı bir stratejik ortaklık niteliği taşıyor. Ukrayna krizini barışçıl bir yolla çözmek girişimleri de dahil kronik sorunlara gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" dedi.

Putin iki ülke arasında çok uzun yıllara dayanan bir dostluk ve iyi ilişkiler bulunduğu belirterek, "Bu yıl diplomatik ilişkilerimizin 77. yılını kutluyoruz. İlişkilerimiz özellikle ayrıcalıklı bir stratejik ortaklık niteliği taşımaktadır. Sizinle sürekli temas halindeyiz ve odak noktamız Hindistan ve Rusya halklarının çıkarına ticari ve ekonomik bağların geliştirilmesi. BM olmak üzere uluslararası örgütler, ŞİÖ ve BRICS gibi birlikler de dahil uluslararası arenada yakın iş birliği içerisindeyiz" açıklamasını yaptı.

Dün gayrı resmi bir şekilde görüşme fırsatı bulduklarını da sözlerine ekleyen Putin, "Sizi Kazan'da BRICS Zirvesi'nde görmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.