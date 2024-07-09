Modi, Putin ile görüştü: "Savaşla çözüm olmaz"
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede "Savaşın çözüm olmadığına inanıyoruz. Savaşla çözüm olmaz. Bombalar, füzeler ve silahlar barış getiremez, bu nedenle diyaloğu vurguluyoruz ve diyalog gereklidir" dedi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarını sürdürüyor. Modi, Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Modi'yi ikili ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik görüşmeler için Kremlin'de ağırlayan Putin, iki ülkenin özel bir stratejik ortaklığa sahip olduğunu ifade ederek savaşa barışçıl bir çözüm bulma çabalarından dolayı Modi'ye teşekkür etti.