Moloz ve mezarlardan oluşan bir çoraklık: Gazze gökyüzünden nasıl görünüyor?
Gazze, yalnızca iki yıl önce yaşam doluydu. Bugün ise gökyüzünden bakıldığında enkazla kaplı, neredeyse insansız bir harabeye dönüşmüş durumda. Yardım uçakları süzülürken, savaşın bıraktığı yıkım havadan da son derece net bir şekilde kendini gösteriyor.
ANTİK BİR UYGARLIĞIN KALINTILARI
The Guardian muhabirleri, Ürdün ordusuna ait bir askeri uçakla Gazze'ye yapılan insani yardım uçuşuna katıldı.
Gökyüzünden bakıldığında Gazze, yüzyıllar süren bir yıkımın ardından ortaya çıkarılmış antik bir uygarlığın kalıntılarını andırıyor.