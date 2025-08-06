Moloz ve mezarlardan oluşan bir çoraklık: Gazze gökyüzünden nasıl görünüyor?

KIYAMET SONRASI MANZARA GİBİ

Molozlarla dolu sokaklar, yıkılmış binalar ve hiçbir yere çıkmayan yollar, bölgeyi bir kıyamet sonrası manzaraya dönüştürmüş durumda.

Sadece iki yıl öncesine kadar pazarları kalabalık, çocuk sesleriyle dolu olan bu kent, şimdi İsrail'in başlattığı askeri operasyonun ardından adeta yerle bir edildi.