Moloz ve mezarlardan oluşan bir çoraklık: Gazze gökyüzünden nasıl görünüyor?

Gazze, yalnızca iki yıl önce yaşam doluydu. Bugün ise gökyüzünden bakıldığında enkazla kaplı, neredeyse insansız bir harabeye dönüşmüş durumda. Yardım uçakları süzülürken, savaşın bıraktığı yıkım havadan da son derece net bir şekilde kendini gösteriyor.

Moloz ve mezarlardan oluşan bir çoraklık: Gazze gökyüzünden nasıl görünüyor? - 1

ANTİK BİR UYGARLIĞIN KALINTILARI

The Guardian muhabirleri, Ürdün ordusuna ait bir askeri uçakla Gazze'ye yapılan insani yardım uçuşuna katıldı.

Gökyüzünden bakıldığında Gazze, yüzyıllar süren bir yıkımın ardından ortaya çıkarılmış antik bir uygarlığın kalıntılarını andırıyor. 

DÜNYA HABERLERİ

Moloz ve mezarlardan oluşan bir çoraklık: Gazze gökyüzünden nasıl görünüyor? - 2

KIYAMET SONRASI MANZARA GİBİ

Molozlarla dolu sokaklar, yıkılmış binalar ve hiçbir yere çıkmayan yollar, bölgeyi bir kıyamet sonrası manzaraya dönüştürmüş durumda.

Sadece iki yıl öncesine kadar pazarları kalabalık, çocuk sesleriyle dolu olan bu kent, şimdi İsrail'in başlattığı askeri operasyonun ardından adeta yerle bir edildi.

Moloz ve mezarlardan oluşan bir çoraklık: Gazze gökyüzünden nasıl görünüyor? - 3

140. YARDIM UÇUŞU AMA YETERSİZ

İsrail’in artan uluslararası baskılar sonucu insani yardım uçuşlarına yeniden izin vermesiyle, Ürdün Silahlı Kuvvetleri bu hafta 140’ıncı hava yardım operasyonunu gerçekleştirdi. 

 Bu uçuşla birlikte, 27 Temmuz’dan bu yana diğer ülkelerle birlikte toplam 325 ton yardım ulaştırıldı.

Ancak uzmanlar, bu miktarın kıtlıkla mücadele eden Gazze halkı için yetersiz olduğunu vurguluyor.

Moloz ve mezarlardan oluşan bir çoraklık: Gazze gökyüzünden nasıl görünüyor? - 4

YARDIMLAR İNSANLARIN ÜZERİNE YAĞDI

Ayrıca bu yöntem riskli: Geçtiğimiz yıl, denize düşen yardım paketlerini almaya çalışan en az 12 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Beş kişi ise üzerlerine yardım paletlerinin düşmesi sonucu öldü.

Moloz ve mezarlardan oluşan bir çoraklık: Gazze gökyüzünden nasıl görünüyor? - 5

GAZZE'Yİ HAVADAN GÖZLEMLEMEK

Gazze üzerinde yaklaşık 600 metre yükseklikten yapılan gözlemlerde, şehrin büyük kısmının tamamen yıkıldığı görüldü.

Binalar moloz yığınlarına dönüşmüş, yollar göçüklerle dolmuş, tüm mahalleler haritadan silinmişti. 

Moloz ve mezarlardan oluşan bir çoraklık: Gazze gökyüzünden nasıl görünüyor? - 6

SAVAŞIN KURBANLARI: ÇOCUKLAR, DOKTORLAR VE GAZETECİLER

22 Mayıs’ta Deir el-Balah’ta, 11 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yaqeen Hammad, yerinden edilmişlerin yaşadığı bir kampta çiçek sularken düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetti.

Yakınlardaki Han Yunus’ta ise, Nasıs Hastanesi'nde çalışan çocuk doktoru Alaa al-Najjar’ın evi bombalandı.

Görevde olduğu sırada düzenlenen saldırıda eşi ve 10 çocuğundan 9’u yaşamını yitirdi.

Moloz ve mezarlardan oluşan bir çoraklık: Gazze gökyüzünden nasıl görünüyor? - 7

LONDRA'NIN DÖRTTE BİRİ BÜYÜKLÜĞÜNDE

Bugüne kadar 60 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Gazze, yüzölçümü olarak Londra’nın dörtte biri kadar.

Ancak bu toprak parçası, modern zamanların en kanlı savaşlarından birine sahne oluyor.

Moloz ve mezarlardan oluşan bir çoraklık: Gazze gökyüzünden nasıl görünüyor? - 8
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