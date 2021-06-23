Moskova 120 yıldan bu yana en sıcak Haziran gününü yaşadı

Geçtiğimiz Pazartesi günü, 1901'den bu yana Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşanan en sıcak Haziran günü oldu. Kentte termometreler 34,7 dereceyi gösterdi.

Rusya’nın Meteoroloji Servisi Roshydromet'ten Marina Makarova, "Bu günlerde Moskova'da kaydedilen sıcaklıklardaki artış 120 yıldır görülmemiş bir şey. Bunun nedeni küresel iklim değişikliği” açıklamasını yaptı.

Bununla birlikte, Moskova'da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık Temmuz 2010’da, Batı Rusya'nın büyük bir kısmının sıcak hava dalgası ve büyük yangınlara maruz kaldığı dönemde yaşandı. Bu süreçte 38 dereceyi bulan sıcaklıklar yaşanmıştı.

Moskova'nın 600 kilometre kuzeybatısındaki St. Petersburg'da da bu ay sıcaklarlar oldukça yükseldi. 1998'den bu yana ilk kez 34 dereceye varan sıcaklıklar kaydedildi.

33 yaşındaki Alexander Shmel, "Sibirya'dan geldik. Orası soğuk, bu yüzden burada olmak güzel" konuşmasını yaptı.

Bir başkası ise, özellikle Rusya'nın uzun ve soğuk kışlarıyla karşılaştırıldığında değişikliği memnuniyetle karşıladı.