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Moskova Işık Çemberi Festivali'ne görkemli açılış

Anadolu Ajansı

Rusya'nın başkenti Moskova'da 9. Uluslararası Moskova Işık Çemberi Festivali başladı.

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    Moskova'nın Kürek Kanalı'nda yapılan açılış törenine binlerce kişi katıldı.
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    Işık ve ateş sistemleriyle müzik eşliğinde yapılan "Yedi Nota" gösterisi büyük beğeni gördü.
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    Program sonunda havai fişek gösterisi düzenlendi.
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    Geçen sene lazer video projeksiyonu ve aynı anda birçok ışığın yakılması ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren festival, Moskova'nın çeşitli yerlerinde 24 Eylül'e kadar devam edecek.
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