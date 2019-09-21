Moskova Işık Çemberi Festivali'ne görkemli açılış
Anadolu Ajansı
Rusya'nın başkenti Moskova'da 9. Uluslararası Moskova Işık Çemberi Festivali başladı.
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1Moskova'nın Kürek Kanalı'nda yapılan açılış törenine binlerce kişi katıldı.
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2Işık ve ateş sistemleriyle müzik eşliğinde yapılan "Yedi Nota" gösterisi büyük beğeni gördü.
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3Program sonunda havai fişek gösterisi düzenlendi.
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4Geçen sene lazer video projeksiyonu ve aynı anda birçok ışığın yakılması ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren festival, Moskova'nın çeşitli yerlerinde 24 Eylül'e kadar devam edecek.
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