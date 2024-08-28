Moskova-Kiev hattı ateş altında: Rus ordusu Donetsk'te ilerliyor

30 BİN RUS ASKERİ KURSK'TA

Rusya Savunma Bakanlığı, havacı ve topçu birliklerinin Kursk bölgesindeki üç yerleşim yerine yönelik 11 Ukrayna saldırısını başarıyla püskürttüğünü açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, yaklaşık 30 bin Rus askerinin diğer cephelerden alınarak Kursk istikametine konuşlandırıldığını ve bu sayının artmakta olduğunu öne sürdü.