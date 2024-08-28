Moskova-Kiev hattı ateş altında: Rus ordusu Donetsk'te ilerliyor

Rusya-Ukrayna sınırında çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna ordusu sınır ötesi operasyonu kapsamında Kursk'ta ilerlerken Rus güçleri Donetsk'te bir yerleşim birimini daha ele geçirdi. Özellikle sınırdaki Pokrovsk bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşanırken çıkan 36 çatışmadan 30'unun Ukrayna güçleri tarafından püskürtüldüğü aktarıldı. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, yaklaşık 30 bin Rus askerinin diğer cephelerden alınarak Kursk istikametine konuşlandırıldığını öne sürdü.

Moskova-Kiev hattı ateş altında: Rus ordusu Donetsk'te ilerliyor - 1

SINIRDA ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENİYOR

Sınır hattında çatışmalar şiddetlenirken, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş etkisini artırmaya devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Donetsk bölgesinde bir dizi yerleşim yerini ele geçirdiğini ve Ukrayna'nın çeşitli yönlerden yaptığı karşı saldırıları başarıyla püskürttüğünü duyurdu.

Ukrayna ise aynı gün Pokrovsk ve Harkov yönlerinde Rus güçleriyle yoğun çatışmalar yaşandığını bildirdi.

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Moskova-Kiev hattı ateş altında: Rus ordusu Donetsk'te ilerliyor - 2

BİR KÖY ELE GEÇİRİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı'nın raporuna göre, Rus birlikleri Donetsk bölgesindeki Orlivka köyünün kontrolünü ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etti.

Raporda ayrıca Rus güçlerinin çeşitli yönlerden gelen ve silah sistemlerini hedef alan Ukrayna karşı saldırılarını püskürttüğü belirtildi.

Eş zamanlı olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı da gün içinde cephe bölgelerinde 125 çatışma yaşandığını bildirdi.

Moskova-Kiev hattı ateş altında: Rus ordusu Donetsk'te ilerliyor - 3

ALTI ÇATIŞMA HALA DEVAM EDİYOR

Özellikle Pokrovsk yönünde şiddetli çatışmalar yaşandı; toplam 36 çatışma meydana geldi.

Ordunun açıklamasına göre, Ukrayna güçleri 30 Rus saldırısını başarıyla püskürttü.

Bölgede çıkan altı çatışma ise aktif olarak devam ediyor. 

Moskova-Kiev hattı ateş altında: Rus ordusu Donetsk'te ilerliyor - 4

30 BİN RUS ASKERİ KURSK'TA

Rusya Savunma Bakanlığı, havacı ve topçu birliklerinin Kursk bölgesindeki üç yerleşim yerine yönelik 11 Ukrayna saldırısını başarıyla püskürttüğünü açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, yaklaşık 30 bin Rus askerinin diğer cephelerden alınarak Kursk istikametine konuşlandırıldığını ve bu sayının artmakta olduğunu öne sürdü.

Moskova-Kiev hattı ateş altında: Rus ordusu Donetsk'te ilerliyor - 5

100 YERLEŞİM BİRİMİ ELE GEÇİRİLDİ

Halihazırda Kursk bölgesinde operasyonlarını sürdüren Ukrayna güçleri, 594 Rus askerini esir almanın yanı sıra bin 294 kilometrekarelik alanda ve 100 yerleşim biriminde kontrolü sağlamış durumda.

Moskova-Kiev hattı ateş altında: Rus ordusu Donetsk'te ilerliyor - 6

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) tarafından yapılan açıklamada, saldırı tehdidi bulunduğu gerekçesiyle Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan ve Nizhnekamsk'teki havalimanlarında uçuşların geçici olarak askıya alındığı bildirdi.

Kazan'a giden uçuşlar, Samara bölgesindeki bir havaalanına yönlendirilirken hava saldırısı alarmı nedeniyle birçok işletmede çalışanlar tahliye edildi.

Moskova-Kiev hattı ateş altında: Rus ordusu Donetsk'te ilerliyor - 7

PETROL TESİSLERİ HEDEF ALINDI

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca sınırdaki Rostov ve Voronej bölgelerini hedef alan Ukrayna'ya ait 12 İHA'nın imha edildiğini duyurdu.

Rostov’daki iki petrol depolama tesisinde ise saldırıların ardından yangın çıktığı belirtildi.

Moskova-Kiev hattı ateş altında: Rus ordusu Donetsk'te ilerliyor - 8

NÜKLEER SANTRALDE ALARM

Rus haber ajansı TASS, Rus Ulusal Muhafız askerlerinin Kursk Nükleer Santrali yakınlarında bulunan bir Ukrayna füzesini başarıyla etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Haberde, nükleer santralden sadece 5 kilometre uzaklıkta bir HIMARS roketatarına ait düşürülmüş bir füze bulunduğu belirtildi.

Santralin normal şekilde faaliyete devam ettiği bildirildi.

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