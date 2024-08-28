Moskova-Kiev hattı ateş altında: Rus ordusu Donetsk'te ilerliyor
Rusya-Ukrayna sınırında çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna ordusu sınır ötesi operasyonu kapsamında Kursk'ta ilerlerken Rus güçleri Donetsk'te bir yerleşim birimini daha ele geçirdi. Özellikle sınırdaki Pokrovsk bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşanırken çıkan 36 çatışmadan 30'unun Ukrayna güçleri tarafından püskürtüldüğü aktarıldı. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, yaklaşık 30 bin Rus askerinin diğer cephelerden alınarak Kursk istikametine konuşlandırıldığını öne sürdü.
SINIRDA ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENİYOR
Sınır hattında çatışmalar şiddetlenirken, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş etkisini artırmaya devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Donetsk bölgesinde bir dizi yerleşim yerini ele geçirdiğini ve Ukrayna'nın çeşitli yönlerden yaptığı karşı saldırıları başarıyla püskürttüğünü duyurdu.
Ukrayna ise aynı gün Pokrovsk ve Harkov yönlerinde Rus güçleriyle yoğun çatışmalar yaşandığını bildirdi.