Moskova-Kiev hattı ateş altında: Uzun menzilli silahlar savaşın seyrini değiştirir mi?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, uzun menzilli silahların Rus topraklarında kullanılması konusunda çağrılarını sürdürüyor. Rus hükümetinin bir barış arayışına geçmesi için saldırıların yoğunlaşması gerektiğini vurgulayan Zelenski, kısıtlamaların kaldırılması konusunda ısrarcı. Ukrayna'nın sürpriz sınır ötesi saldırısı Kursk'ta şok etkisi yaratırken, Rus birliklerinin Ukrayna içindeki ilerlemesi de büyük hızla devam ediyor. Peki uzun menzilli silahların Rus topraklarında devreye girmesi, savaşın seyrini değiştirmek için yeterli mi?

Moskova-Kiev hattı ateş altında: Uzun menzilli silahlar savaşın seyrini değiştirir mi? - 1

SAVAŞIN GİDİŞATI DEĞİŞİR Mİ?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya karşı saldırmak için uzun menzilli silahların kullanılmasına izin verilmesi konusunda ısrarını sürdürüyor.

Zelenski, Batılı ülkelere daha fazla uzun menzilli füze tedarik etmeleri ve Rusya içindeki havaalanları gibi hedefleri vurmak için bu füzelerin kullanımına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması çağrısını yineledi.

DÜNYA HABERLERİ

Moskova-Kiev hattı ateş altında: Uzun menzilli silahlar savaşın seyrini değiştirir mi? - 2

"UZUN MENZİLLİ SİLAHLAR YETMEZ"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Zelenski'nin son çağrısının ardından, uzun menzilli silahların Ukrayna'daki savaşı Kiev'in lehine çevirmek için tek başına yeterli olmadığı konusunda uyardı.

Moskova-Kiev hattı ateş altında: Uzun menzilli silahlar savaşın seyrini değiştirir mi? - 3

BARIŞ ARAYIŞI VE MOTİVASYON

Zelenski konuya ilişkin açıklamasında, "Sadece Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarında değil, Rus topraklarında da uzun menzilli saldırı düzenlememiz gerekiyor, böylece Rusya barış arayışına motive olur" diye konuştu.

Moskova-Kiev hattı ateş altında: Uzun menzilli silahlar savaşın seyrini değiştirir mi? - 4

"KENDİ TOPRAKLARINDA SAVUNMADA"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın savaş alanındaki inisiyatifi ele geçirme çabalarının bir örneği olarak Kursk taarruzunu gösterdi.
Austin, "Kremlin'in saldırgan ordusu artık kendi topraklarında savunmada" ifadelerini kullandı.

Moskova-Kiev hattı ateş altında: Uzun menzilli silahlar savaşın seyrini değiştirir mi? - 5

"SİVİLLER HEDEF ALINIYOR"

Austin konuşmasına, "Putin'in kötülüğü derinlere iniyor. Moskova, özellikle Pokrovsk civarında olmak üzere Ukrayna'nın doğusunda saldırılarını sürdürüyor. Putin, birliklerini Kursk'ta yeniden konumlandırıyor. Kremlin, Ukrayna şehirlerini bombalamaya ve sivilleri hedef almaya devam ediyor" sözleriyle devam etti.

Moskova-Kiev hattı ateş altında: Uzun menzilli silahlar savaşın seyrini değiştirir mi? - 6

SAVAŞIN BEDELİ

Austin'in açıklamalarına göre, üçüncü yılında devam eden savaşta 350 binden fazla Rus askeri öldü veya yaralandı.

Ukrayna kuvvetleri 32 Rus Donanması gemisini batırdı, yok etti veya hasar verdi. Rusya'nın Karadeniz Filosunu daha doğuya doğru itildi.

Moskova-Kiev hattı ateş altında: Uzun menzilli silahlar savaşın seyrini değiştirir mi? - 7

"RUS BİRLİKLERİ KURSK'U TERK ETTİ"

Zelenski ise Ukrayna'nın Kursk taarruzunda yaklaşık 6 bin Rus askerinin öldüğünü veya yaralandığını aktardı.

Ukrayna lideri, "Bugün Kursk bölgesinde 100 yerleşim birimini de kapsayan bin 300 kilometrekareden fazla bir alanı kontrol ediyoruz" dedi ve bu toprakların büyük bir bölümünün Rus birlikleri tarafından terk edildiğini sözlerine ekledi.

Moskova-Kiev hattı ateş altında: Uzun menzilli silahlar savaşın seyrini değiştirir mi? - 8

ZAFER PLANINI SUNACAK

Washington, öncesinde Kiev'e 250 milyon dolarlık yeni bir silah desteğini onaylamıştı.

Zelenski'nin bu ay ABD'ye seyahat etmesi ve Başkan Joe Biden'a bir "zafer planı" sunması bekleniyor.

Yine de, savaş devam ederken ve Kursk saldırısı şimdiye kadar Rus güçlerini Ukrayna içinden uzaklaştırmada başarısız olurken, Rus topraklarına doğru ilerlemenin işe yarayıp yaramayacağı belirsiz.

Moskova-Kiev hattı ateş altında: Uzun menzilli silahlar savaşın seyrini değiştirir mi? - 9

UKRAYNA'NIN YÜZDE 18'İ RUS İŞGALİ ALTINDA

Ukrayna topraklarının yüzde 18'ini kontrol eden Rus güçleri, ülkenin lojistik merkezi Pokrovsk'a ve doğuya doğru kademeli olarak ilerliyor.

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