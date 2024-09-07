Moskova-Kiev hattı ateş altında: Uzun menzilli silahlar savaşın seyrini değiştirir mi?
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, uzun menzilli silahların Rus topraklarında kullanılması konusunda çağrılarını sürdürüyor. Rus hükümetinin bir barış arayışına geçmesi için saldırıların yoğunlaşması gerektiğini vurgulayan Zelenski, kısıtlamaların kaldırılması konusunda ısrarcı. Ukrayna'nın sürpriz sınır ötesi saldırısı Kursk'ta şok etkisi yaratırken, Rus birliklerinin Ukrayna içindeki ilerlemesi de büyük hızla devam ediyor. Peki uzun menzilli silahların Rus topraklarında devreye girmesi, savaşın seyrini değiştirmek için yeterli mi?
SAVAŞIN GİDİŞATI DEĞİŞİR Mİ?
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya karşı saldırmak için uzun menzilli silahların kullanılmasına izin verilmesi konusunda ısrarını sürdürüyor.
Zelenski, Batılı ülkelere daha fazla uzun menzilli füze tedarik etmeleri ve Rusya içindeki havaalanları gibi hedefleri vurmak için bu füzelerin kullanımına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması çağrısını yineledi.