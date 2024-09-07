Moskova-Kiev hattı ateş altında: Uzun menzilli silahlar savaşın seyrini değiştirir mi?

"RUS BİRLİKLERİ KURSK'U TERK ETTİ"

Zelenski ise Ukrayna'nın Kursk taarruzunda yaklaşık 6 bin Rus askerinin öldüğünü veya yaralandığını aktardı.

Ukrayna lideri, "Bugün Kursk bölgesinde 100 yerleşim birimini de kapsayan bin 300 kilometrekareden fazla bir alanı kontrol ediyoruz" dedi ve bu toprakların büyük bir bölümünün Rus birlikleri tarafından terk edildiğini sözlerine ekledi.