Moskova saldırganlarının Türkiye ifadesi araştırıldı: "Amaç Rus vizelerini uzatabilmekti"
Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısını gerçekleştirilen teröristler ifadelerinde Rusya'ya Türkiye üzerinden giriş yaptıklarını ifade etmişlerdi. Rus basınında da gündeme gelen konuyla ilgili güvenlik kaynakları harekete geçti. Teröristlerin hangi amaçla Türkiye'ye giriş yaptıkları ve ne kadar süre Türkiye'de kaldıkları ortaya çıkarıldı.
Terör örgütü DAEŞ'in üstlendiği Moskova'daki terör saldırısını gerçekleştiren saldırganlarla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.