Moskova saldırganlarının Türkiye ifadesi araştırıldı: "Amaç Rus vizelerini uzatabilmekti"

Fariduni'nin yakalandığında yapılan ön ifadesinde, vizesi bittiği için Türkiye’ye gidip geldiğini itiraf ettiği belirtildi.

Güvenlik kaynakları, 2 saldırganın Rusya'da radikalleştiği, Türkiye'de geçirdikleri sürenin kısa olduğu, bu sürenin "radikalleşme" için yeterince uzun olmadığı değerlendirmesinde bulundu.