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Moskova'da ''2019 Color Run'' maratonu düzenlendi

Anadolu Ajansı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Luzhniki Olimpiyat Kompleksi'nde ''Color Run'' adıyla 5 kilometrelik maraton düzenlendi. Maraton sonunda toplanan katılımcılar renk festivali yaparak müzik eşliğinde dans etti. Farklı renklerdeki boyaların altında dans eden gençlerin yüzü ve elbiseleri rengarenk oldu.

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    Moskova'da ''Color Run'' adıyla 5 kilometrelik maraton düzenlendi.
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    Kentin Luzhniki Olimpiyat Kompleksi'nde yapılan maratonun sonunda ise katılımcılar renk festivali yaparak müzik eşliğinde dans etti.
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    Farklı renklerdeki boyaların altında dans eden gençlerin yüzü ve elbiseleri rengarenk oldu.
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    Festivalden geriye bu kareler kaldı...
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