Moskova'da askeri geçit töreni provası

Rusya'da Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 76. yılı kutlamalarının hazırlıkları sürüyor. Başkent Moskova’da 9 Mayıs’ta yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreninin gece provası yapıldı.

Anadolu Ajansı 05.05.2021 - 05:48

Moskova'da askeri geçit töreni provası - 1

Rusya'da Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 76. yılı kutlamalarının hazırlıkları sürüyor. 

Moskova'da askeri geçit töreni provası - 2

Başkent Moskova’da 9 Mayıs’ta yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreninin gece provası yapıldı. 

Moskova'da askeri geçit töreni provası - 3

Rus askeri araçları, Tarihi Kızıl Meydan’daki geçit törenine Tverskaya Caddesi'nden geçerek ulaştı.

Moskova'da askeri geçit töreni provası - 4

Geçit törenine S-400 Triumph, orta menzilli hava ve füze savunma sistemi de katıldı.

Moskova'da askeri geçit töreni provası - 5

Vatandaşlar, geçit törenine katılacak askeri araçları seyretmek için Tverskaya Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Moskova'da askeri geçit töreni provası - 6
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 7
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 8
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 9
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 10
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 11
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 12
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 13
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 14
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 15
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 16
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 17
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 18
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 19
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 20
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 21
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 22
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 23
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 24
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 25
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 26
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 27
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 28
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 29
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 30
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 31
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 32
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 33
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 34
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 35
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 36
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 37
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 38
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 39
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 40
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 41
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 42
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 43
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 44
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 45
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 46
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 47
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 48
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 49
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 50
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 51
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 52
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 53
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 54
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 55
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 56
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 57
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 58
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 59
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 60
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 61
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 62
Moskova'da askeri geçit töreni provası - 63

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