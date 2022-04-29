Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası

Rusya'da Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 77. yılı kutlamalarının hazırlıkları sürüyor. Başkent Moskova’da 9 Mayıs’ta yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreninin gece provası yapıldı. Rus askeri araçları, Tarihi Kızıl Meydan’daki geçit törenine Tverskaya Caddesi'nden geçerek ulaştı.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.04.2022 - 01:48

Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası - 1
Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası - 2
Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası - 3
Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası - 4
Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası - 5
Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası - 6
Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası - 7
Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası - 8
Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası - 9
Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası - 10
Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası - 11
Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası - 12
Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası - 13
Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası - 14
Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası - 15
Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası - 16
Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası - 17
Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası - 18
Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası - 19
Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası - 20
Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası - 21
Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası - 22
Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası - 23
Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası - 24
Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası - 25
Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası - 26
Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası - 27
Moskova'da askeri geçit töreninin gece provası - 28

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