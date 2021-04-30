Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı

Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 76. yılı kutlamaları Rusya’da başladı. Başkent Moskova’da 9 Mayıs’da yapılacak Zafer bayramı askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı.

Anadolu Ajansı 30.04.2021 - 05:48

Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı - 1
Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 76. yılı kutlamaları Rusya’da başladı.
Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı - 2
Başkent Moskova’da 9 Mayıs’da yapılacak Zafer bayramı askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı.
Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı - 3
Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı - 4
Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı - 5
Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı - 6
Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı - 7
Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı - 8
Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı - 9
Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı - 10
Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı - 11
Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı - 12
Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı - 13
Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı - 14
Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı - 15
Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı - 16
Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı - 17
Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı - 18
Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı - 19
Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı - 20
Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı - 21
Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı - 22
Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı - 23
Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı - 24
Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı - 25
Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı - 26
Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı - 27
Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı - 28

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