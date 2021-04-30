Moskova'da askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı
Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 76. yılı kutlamaları Rusya’da başladı. Başkent Moskova’da 9 Mayıs’da yapılacak Zafer bayramı askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı.
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Anadolu Ajansı 30.04.2021 - 05:48
Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 76. yılı kutlamaları Rusya’da başladı.
Başkent Moskova’da 9 Mayıs’da yapılacak Zafer bayramı askeri geçit töreninin ilk gece provası yapıldı.
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