Moskova'da büyük patlama! Hedef alınan üst düzey Rus savaşçı ağır yaralandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir binada meydana gelen patlamada bir kiş öldü, 4 kişi yaralandı. Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, Donetsk bölgesinden Rusya yanlısı üst düzey bir paramiliter olan Armen Sarkisyan'ın ağrı yaralandığı bildirildi.

Moskova'da büyük patlama! Hedef alınan üst düzey Rus savaşçı ağır yaralandı - 1

Rus devlet haber ajansı TASS'ın acil servislere dayandırdığı haberine göre, Moskova'nın kuzeybatısında bir konutta patlama meydana geldi.

Patlamada bir kişi öldü, dört kişi de yaralandı

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Moskova'da büyük patlama! Hedef alınan üst düzey Rus savaşçı ağır yaralandı - 2

SARKİSYAN AĞIR YARALI

Rus TASS haber ajansının bildirdiğine göre, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinden Rusya yanlısı üst düzey bir paramiliter olan Armen Sarkisyan, Moskova'daki  patlamada ağır yaralandı.

Rusya'nın güvenlik servislerinde bağlantıları olan bir Telegram kanalı olan Baza, patlamanın gerçekleştiği Alye Parusa konut kompleksinde büyük hasar olduğunu gösteren bir video yayınladı.

Moskova'da büyük patlama! Hedef alınan üst düzey Rus savaşçı ağır yaralandı - 3

Patlamaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor.

Aralık ayında Ukrayna, Moskova'da bir apartmanın önünde meydana gelen patlamada Rus General Igor Kirillov'un öldürülmesini üstlenmişti.

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