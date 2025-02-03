Moskova'da büyük patlama! Hedef alınan üst düzey Rus savaşçı ağır yaralandı

SARKİSYAN AĞIR YARALI

Rus TASS haber ajansının bildirdiğine göre, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinden Rusya yanlısı üst düzey bir paramiliter olan Armen Sarkisyan, Moskova'daki patlamada ağır yaralandı.

Rusya'nın güvenlik servislerinde bağlantıları olan bir Telegram kanalı olan Baza, patlamanın gerçekleştiği Alye Parusa konut kompleksinde büyük hasar olduğunu gösteren bir video yayınladı.