Moskova'da büyük patlama! Hedef alınan üst düzey Rus savaşçı ağır yaralandı
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir binada meydana gelen patlamada bir kiş öldü, 4 kişi yaralandı. Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, Donetsk bölgesinden Rusya yanlısı üst düzey bir paramiliter olan Armen Sarkisyan'ın ağrı yaralandığı bildirildi.
Rus devlet haber ajansı TASS'ın acil servislere dayandırdığı haberine göre, Moskova'nın kuzeybatısında bir konutta patlama meydana geldi.
Patlamada bir kişi öldü, dört kişi de yaralandı