Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 75. yılı kutlamaları Rusya’da başladı. 24 Haziran’da yapılacak Zafer bayramı askeri geçit töreninin Moskova'da medikal maskeli ve eldivenli askerler tarafından ilk gece provası yapıldı.

Anadolu Ajansı 18.06.2020 - 05:54

Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası - 1
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 75. yılı kutlamaları Rusya’da başladı.
Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası - 2
24 Haziran’da yapılacak Zafer bayramı askeri geçit töreninin Moskova'da ilk gece provası yapıldı.
Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası - 3
Covid-19 tedbirleri kapsamında medikal eldiven ve maske takan askerlerin kullandığı askeri araçlar, Tverskoy Caddesi’nden tarihi Kızıl Meydan’a ulaştı.
Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası - 4
Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası - 5
Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası - 6
Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası - 7
Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası - 8
Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası - 9
Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası - 10
Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası - 11
Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası - 12
Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası - 13
Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası - 14
Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası - 15
Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası - 16
Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası - 17
Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası - 18
Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası - 19
Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası - 20
Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası - 21
Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası - 22
Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası - 23
Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası - 24
Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası - 25
Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası - 26
Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası - 27
Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası - 28
Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası - 29
Moskova'da maskeli eldivenli askeri geçit provası - 30

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