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Moskova'da muhalif gazeteciye destek yürüyüşüne müdahale

Anadolu Ajansı, Reuters, AFP

Rusya'da muhalif gazeteciye destek yürüyüşü yapan basın mensuplarına polis müdahale etti.

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    Rusya'nın başkenti Moskova'da gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan muhalif gazeteci İvan Golunov'a destek için yapılan izinsiz gösteride polis, aralarında gazetecilerin de bulunduğu onlarca kişiyi gözaltına aldı.

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    Gazeteci Golunov'a destek vermek amacıyla Çistiye Prudi metro istasyonundan İçişleri Bakanlığı binasına yürümek isteyen göstericilere polis müdahale etti.

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    Rus muhalif Aleksey Navalnıy başta olmak üzere Reuters, Der Spiegel ve muhalif yayın organlarına mensup birçok gazetecinin de gözaltına alındığı bildirildi.

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    Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında Golunov destekçileri gösterilerine devam ediyor.

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    Yerel basın göstericilere müdahale esnasında polisin 200'den fazla kişiyi gözaltına aldığını ileri sürdü.

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    Muhalif yayınları ile bilinen Meduza haber portalında çalışan gazeteci İvan Golunov geçen hafta evine yapılan operasyonda uyuşturucu bulundurma ve satma suçlamalarından gözaltına alınmıştı.

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    Golunov, uyuşturucu sattığı ispatlanamayınca serbest bırakılmıştı. 

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