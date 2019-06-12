Moskova'da muhalif gazeteciye destek yürüyüşüne müdahale
Anadolu Ajansı, Reuters, AFP
Rusya'da muhalif gazeteciye destek yürüyüşü yapan basın mensuplarına polis müdahale etti.
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Rusya'nın başkenti Moskova'da gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan muhalif gazeteci İvan Golunov'a destek için yapılan izinsiz gösteride polis, aralarında gazetecilerin de bulunduğu onlarca kişiyi gözaltına aldı.
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Gazeteci Golunov'a destek vermek amacıyla Çistiye Prudi metro istasyonundan İçişleri Bakanlığı binasına yürümek isteyen göstericilere polis müdahale etti.
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Rus muhalif Aleksey Navalnıy başta olmak üzere Reuters, Der Spiegel ve muhalif yayın organlarına mensup birçok gazetecinin de gözaltına alındığı bildirildi.
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Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında Golunov destekçileri gösterilerine devam ediyor.
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Yerel basın göstericilere müdahale esnasında polisin 200'den fazla kişiyi gözaltına aldığını ileri sürdü.
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Muhalif yayınları ile bilinen Meduza haber portalında çalışan gazeteci İvan Golunov geçen hafta evine yapılan operasyonda uyuşturucu bulundurma ve satma suçlamalarından gözaltına alınmıştı.
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Golunov, uyuşturucu sattığı ispatlanamayınca serbest bırakılmıştı.
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