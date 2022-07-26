Moskova'da satranç robotu, çocuk rakibinin parmağını kırdı

Rusya'nın başkentinde düzenlenen Moskova Satranç Açık'ta yaşanan bir olay dünyada gündem oldu. Bir satranç robotu, kentteki en iyi oyunculardan biri olan 7 yaşındaki çocuğun parmağını kırdı.

Haberler - ntv.com.tr 26.07.2022 - 10:45

Moskova'da satranç robotu, çocuk rakibinin parmağını kırdı - 1

Moskova Satranç Federasyonu Başkanı Sergey Lazarev, geçen haftaki bir maç sırasında satranç robotunun  bir çocuğun parmağını kırdığını söyledi. Lazarev, olayın Moskova Satranç Açık'ta çocuğun robota saldırmasından sonra yaşandığını açıkladı.

Moskova'da satranç robotu, çocuk rakibinin parmağını kırdı - 2

İsmi Christopher olarak adlandırılan çocuğun 'nın başkentindeki en iyi genç satranç oyuncularından biri olduğu düşünülüyor.

Moskova'da satranç robotu, çocuk rakibinin parmağını kırdı - 3

"ÇOCUK SABIRLI DAVRANMADI"

Lazarev, "Bir robot bir çocuğun parmağını kırdı. Bu elbette kötü bir durum. Robot tarafımızca kiralandı, uzun süredir uzmanlar tarafından birçok yerde sergileniyor. Anlaşılan operatörler bazı eksiklikleri gözden kaçırmışlar. Çocuk bir hamle yapmış. Robotun tepki vermesi için zaman vermek gerekiyor, ama çocuk acele ettiğinden robot onun parmağını kaptı” dedi.

Moskova'da satranç robotu, çocuk rakibinin parmağını kırdı - 4

Lazarev, çocuğun parmağı alçıya alındıktan sonra turnuvada yarışmaya devam ettiğini belirterek, "Olanları anlamak için koordineli olacağız ve aileye elimizden gelen her şekilde yardım etmeye çalışacağız. Robotun operatörleri ise  böyle bir durumun tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri alacaklar “diye konuştu.

Moskova'da satranç robotu, çocuk rakibinin parmağını kırdı - 5

Diğer taraftan, sosyal medyada yayınlanan videoda, robotun çocuğun parmağını tuttuğu görülüyor. Kısa bir mücadeleden sonra, birkaç kişi çocuğun elini kurtarmaya çalışıyor.

Moskova Satranç Açık, 13-21 Temmuz tarihleri ​​arasında Rusya'nın başkentinde gerçekleşti.

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