Moskova'da satranç robotu, çocuk rakibinin parmağını kırdı

"ÇOCUK SABIRLI DAVRANMADI"

Lazarev, "Bir robot bir çocuğun parmağını kırdı. Bu elbette kötü bir durum. Robot tarafımızca kiralandı, uzun süredir uzmanlar tarafından birçok yerde sergileniyor. Anlaşılan operatörler bazı eksiklikleri gözden kaçırmışlar. Çocuk bir hamle yapmış. Robotun tepki vermesi için zaman vermek gerekiyor, ama çocuk acele ettiğinden robot onun parmağını kaptı” dedi.