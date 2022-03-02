Moskova'da savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı

Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanmasını isteyen yüzlerce kişi sokaklara çıktı. Başkent Moskova'daki Ukrayna Büyükelçiliği'ne giden 2 anne ve 5 çocuk ise Rus polisler tarafından gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.03.2022 - 06:46

Moskova'da savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı - 1

'nın yönelik saldırılarının en çok protesto edildiği Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus polisi, savaş karşıtı protestocuları gözaltına almaya devam ediyor. Moskova'da Ekaterina Zavizion ve Olga Alter isimli 2 anne, Sonya, David, Matvey, Liza ve Gosha isimli çocuklarını da alarak Ukrayna Büyükelçilik binası önüne gitmek istedi.

Moskova'da savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı - 2

En küçüğü 7, en büyüğü 11 yaşında olan çocuklar "Savaşa hayır" yazılı pankartlar taşıyarak, Büyükelçilik binası önüne çiçek bıraktı. Bu sırada çevrede güvenlik önlemleri alan Rus polis ekipleri, 2 anne ve 5 çocuğu gözaltına alarak ekip araçlarına bindirdi.

Moskova'da savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı - 3

Karakola götürülen kadınlar ve çocuklar, sorgularının ardından serbest bırakıldı. Olay Rusya'da büyük tepki toplarken, Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan ise henüz olaya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Moskova'da savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı - 4

Başkent Moskova ve St.Petersburg kentinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı düzenlenen izinsiz protesto gösterilerine yüzlerce kişi katıldı.

Moskova'da savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı - 5

St.Petersburg'daki Nevskiy Caddesi'nde toplanan kalabalık, savaş karşıtı pankartlar açtı ve slogan attı.

Moskova'da savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı - 6

Moskova'da da sokaklara dökülen göstericiler, Rus yönetimine savaşı durdurması ve barışı sağlaması çağrısında bulundu.

Moskova'da savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı - 7

Gösterilerin izinsiz olduğu uyarısında bulunan polis, gruptakilere sert müdahalede bulundu.

Gösterilerde 260'tan fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Moskova'da savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı - 8

Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta saldırmasından bu yana ülke genelinde gösteriler devam ediyor.

Moskova'da savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı - 9
Moskova'da savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı - 10
Moskova'da savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı - 11
Moskova'da savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı - 12
Moskova'da savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı - 13
Moskova'da savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı - 14
Moskova'da savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı - 15
Moskova'da savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı - 16
Moskova'da savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı - 17
Moskova'da savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı - 18
Moskova'da savaş karşıtı 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı - 19

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