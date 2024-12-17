Moskova'da scooter'lı suikast! Nükleer güçlerden sorumlu Rus general öldürüldü
Rusya'nın nükleer koruma güçlerinden sorumlu Korgeneral Igor Kirillov ve yardımcısı, başkent Moskova'da elektrikli bir scooter'a gizlenen bomba ile öldürüldü. Ukrayna saldırıyı üstlenirken Rusya, Kirillov'un intikamının alınacağını ifade etti. Kirillov, Rusya'nın silahlı kuvvetlerinin radyasyon, kimyasal ve biyolojik koruma güçlerinden sorumluydu. Kiev, Kirillov'u Ukrayna'da kimyasal silah kullanmakla suçluyor.
Rusya Soruşturma Komitesi, elektrikli bir scooter'a gizlenen bombanın, Moskova'da nükleer koruma güçlerinden sorumlu üst düzey bir Rus generali öldürdüğünü açıkladı.
Ukrayna güvenlik servisi, saldırıyı üstlendi.