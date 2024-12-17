Moskova'da scooter'lı suikast! Nükleer güçlerden sorumlu Rus general öldürüldü

Rusya'nın nükleer koruma güçlerinden sorumlu Korgeneral Igor Kirillov ve yardımcısı, başkent Moskova'da elektrikli bir scooter'a gizlenen bomba ile öldürüldü. Ukrayna saldırıyı üstlenirken Rusya, Kirillov'un intikamının alınacağını ifade etti. Kirillov, Rusya'nın silahlı kuvvetlerinin radyasyon, kimyasal ve biyolojik koruma güçlerinden sorumluydu. Kiev, Kirillov'u Ukrayna'da kimyasal silah kullanmakla suçluyor.

Moskova'da scooter'lı suikast! Nükleer güçlerden sorumlu Rus general öldürüldü - 1

Rusya Soruşturma Komitesi, elektrikli bir scooter'a gizlenen bombanın, Moskova'da nükleer koruma güçlerinden sorumlu üst düzey bir Rus generali öldürdüğünü açıkladı.

Ukrayna güvenlik servisi, saldırıyı üstlendi. 

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Moskova'da scooter'lı suikast! Nükleer güçlerden sorumlu Rus general öldürüldü - 2

APARTMANIN ÖNÜNDE SUİKAST

Rusya'nın Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Koruma Birliklerinin başındaki Korgeneral Igor Kirillov, Kremlin'in yaklaşık 7 kilometre güneydoğusundaki bir yola açılan Ryazansky Prospekt'teki bir apartmanın önünde suikaste uğradı.

Moskova'da scooter'lı suikast! Nükleer güçlerden sorumlu Rus general öldürüldü - 3

MEDVEDEV: İNTİKAMI ALINACAK

Soruşturma komitesi, “Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin radyasyon, kimyasal ve biyolojik koruma güçleri başkanı Igor Kirillov ve yardımcısı öldürüldü” açıklamasını yaptı.

RIA haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Moskova'nın, Rus generalin öldürülmesinin intikamını yakında alacağını söyledi.

Medevedev, “Askeri yenilgisinin kaçınılmaz olduğunu anlayınca, barışçıl şehirlere korkakça ve alçakça saldırılar düzenliyor” dedi.

Moskova'da scooter'lı suikast! Nükleer güçlerden sorumlu Rus general öldürüldü - 4

Rus Telegram kanallarında yayınlanan fotoğraflar, molozlarla dolu bir binanın parçalanmış girişini ve kanlı karda yatan iki cesedi gösterdi.

Reuters'ın olay yerinden geçtiği görüntülerde bir polis kordonu görülüyor. 

Moskova'da scooter'lı suikast! Nükleer güçlerden sorumlu Rus general öldürüldü - 5

KİMYASAL SİLAH SUÇLAMASI

RKhBZ olarak bilinen Rus savunma birlikleri, radyoaktif, kimyasal ve biyolojik kirlenme koşulları altında faaliyet gösteren özel kuvvetler.

Kyiv Independent'ın haberine göre, Ukrayna Güvenlik Servisi, dün yaptığı açıklamada, Ukraynalı savcıların Kirillov'u Ukrayna'da yasaklı kimyasal silahlar kullanmakla suçladığını bildirdi.

Rusya bu suçlamaları reddediyor. 

Moskova'da scooter'lı suikast! Nükleer güçlerden sorumlu Rus general öldürüldü - 6

İngiltere Ekim ayında Kirillov ve nükleer koruma güçlerine isyan kontrol ajanları kullandıkları ve savaş alanında zehirli boğucu ajan kloropikrin kullanıldığına dair çok sayıda rapor olduğu için yaptırım uygulamıştı.

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