Moskova'daki AVM'de sıcak su borusu patladı: 4 ölü

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir alışveriş merkezinde (AVM) sıcak su borusunun patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Moskova'daki AVM'de sıcak su borusu patladı: 4 ölü - 1

Moskova'daki AVM'de sıcak su borusunun patladı.

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Moskova'daki AVM'de sıcak su borusu patladı: 4 ölü - 2

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı yazılı açıklamada, "Vremena Goda" adlı AVM'de yaşanan kazaya ilişkin bilgi verdi

Moskova'daki AVM'de sıcak su borusu patladı: 4 ölü - 3

Sıcak su borusunun patlaması nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Sobyanin, kurtarma ekiplerinin AVM'deki çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Moskova'daki AVM'de sıcak su borusu patladı: 4 ölü - 4

Olaya ilişkin soruşturma açılırken, Rus basınındaki haberlerde, kazanın AVM'deki bir restoranın mutfak kısmında meydana geldiği belirtiliyor.

Moskova'daki AVM'de sıcak su borusu patladı: 4 ölü - 5
Moskova'daki AVM'de sıcak su borusu patladı: 4 ölü - 6
Moskova'daki AVM'de sıcak su borusu patladı: 4 ölü - 7
Moskova'daki AVM'de sıcak su borusu patladı: 4 ölü - 8
Moskova'daki AVM'de sıcak su borusu patladı: 4 ölü - 9
Moskova'daki AVM'de sıcak su borusu patladı: 4 ölü - 10
Moskova'daki AVM'de sıcak su borusu patladı: 4 ölü - 11
Moskova'daki AVM'de sıcak su borusu patladı: 4 ölü - 12
Moskova'daki AVM'de sıcak su borusu patladı: 4 ölü - 13
Moskova'daki AVM'de sıcak su borusu patladı: 4 ölü - 14
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