Moskova'daki Suriye Büyükelçiliği'ne muhaliflerin bayrağı çekildi!
Rusya'nın Şam'daki yeni yönetime ilişkin atacağı adımlar merak edilirken, Moskova'daki Suriye Büyükelçiği'ne rejimi deviren muhaliflerin bayrağı çekildi. İç savaştan bu yana Esad yönetimi ve muhaliflerin iki ayrı bayrağı bulunuyordu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiki Beşar Esad, silahlı muhalif gruplar tarafından devrildi.
Rusya'nın Şam'daki yeni yönetime ilişkin atacağı adımlar merak edilirken, Moskova'daki Suriye Büyükelçiği'ne muhaliflerin bayrağı çekildi.