Moskova'daki Suriye Büyükelçiliği'ne muhaliflerin bayrağı çekildi!

Rusya'nın Şam'daki yeni yönetime ilişkin atacağı adımlar merak edilirken, Moskova'daki Suriye Büyükelçiği'ne rejimi deviren muhaliflerin bayrağı çekildi. İç savaştan bu yana Esad yönetimi ve muhaliflerin iki ayrı bayrağı bulunuyordu.

Moskova'daki Suriye Büyükelçiliği'ne muhaliflerin bayrağı çekildi! - 1

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiki Beşar Esad, silahlı muhalif gruplar tarafından devrildi.

Rusya'nın Şam'daki yeni yönetime ilişkin atacağı adımlar merak edilirken, Moskova'daki Suriye Büyükelçiği'ne muhaliflerin bayrağı çekildi.

DÜNYA HABERLERİ

Moskova'daki Suriye Büyükelçiliği'ne muhaliflerin bayrağı çekildi! - 2

Moskova'nın 2015 yılında Suriye'deki iç savaşa müdahalesiyle Esad'ın iktidarda kalmasına yardımcı olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, henüz yaşananlarla ilgili bir yorum yapmadı.

Moskova'daki Suriye Büyükelçiliği'ne muhaliflerin bayrağı çekildi! - 3

2011'den bu yana Suriye İç Savaşı'nın bir sonucu olarak, savaşta farklı gruplar tarafından kullanılan ve Suriye'yi temsil etmek için kullanılan en az iki bayrak bulunuyor.

Moskova'daki Suriye Büyükelçiliği'ne muhaliflerin bayrağı çekildi! - 4

Baas Partisi liderliğindeki Suriye Arap Cumhuriyeti'nin görevdeki hükümeti, başlangıçta Birleşik Arap Cumhuriyeti tarafından kullanılan kırmızı-beyaz-siyah üç rengini kullanıyor.

Moskova'daki Suriye Büyükelçiliği'ne muhaliflerin bayrağı çekildi! - 5

Suriye Ulusal Koalisyonu gibi Suriyeli muhalif grupların kullandığı bayrak ise yeşil-beyaz-siyah renklerinden oluşuyor.

Moskova'daki Suriye Büyükelçiliği'ne muhaliflerin bayrağı çekildi! - 6
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