Moskova'ya en yoğun saldırı: 32 Ukrayna İHA'sı başkenti hedef aldı
Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yönelik onlarca İHA'yla saldırı düzenledi. Bu saldırının Rusya'nın başkentini hedef alan en yoğun İHA saldırısı olduğu belirtiliyor. Rusya ise Odesa'yı vurdu. Rusya-Ukrayna cephesindeki son duruma yakından bakalım.
UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
Moskova savaşın başından bu yana en yoğun İHA saldırılarının hedefi oldu. Ukrayna'nın saldırıları sonucu yaralananlar olduğu belirtildi.
İHA tehdidi nedeniyle Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar askıya alındı.