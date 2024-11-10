Moskova'ya en yoğun saldırı: 32 Ukrayna İHA'sı başkenti hedef aldı

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Moskova savaşın başından bu yana en yoğun İHA saldırılarının hedefi oldu. Ukrayna'nın saldırıları sonucu yaralananlar olduğu belirtildi.

İHA tehdidi nedeniyle Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar askıya alındı.