Moskova'ya en yoğun saldırı: 32 Ukrayna İHA'sı başkenti hedef aldı

Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yönelik onlarca İHA'yla saldırı düzenledi. Bu saldırının Rusya'nın başkentini hedef alan en yoğun İHA saldırısı olduğu belirtiliyor. Rusya ise Odesa'yı vurdu. Rusya-Ukrayna cephesindeki son duruma yakından bakalım.

Moskova'ya en yoğun saldırı: 32 Ukrayna İHA'sı başkenti hedef aldı - 1

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Moskova savaşın başından bu yana en yoğun İHA saldırılarının hedefi oldu. Ukrayna'nın saldırıları sonucu yaralananlar olduğu belirtildi.

İHA tehdidi nedeniyle Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar askıya alındı.

DÜNYA HABERLERİ

Moskova'ya en yoğun saldırı: 32 Ukrayna İHA'sı başkenti hedef aldı - 2

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin Rusya hava savunma sistemlerinin Moskova'ya doğru ilerlemekte olan 32 İHA'yı imha ettiğini duyurdu.

İHA saldırıları nedeniyle büyük bir hasar meydana gelmediği bildirildi.

Moskova'ya en yoğun saldırı: 32 Ukrayna İHA'sı başkenti hedef aldı - 3

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerdeyse ufak çaplı yangınlar çıktığı görüldü.

Rus yetkililer Moskova'nın yanı sıra, Kaluga, Bryansk ve Orlov bölgelerinin de İHA saldırılarının hedefi olduğunu duyurdu.

Moskova'ya en yoğun saldırı: 32 Ukrayna İHA'sı başkenti hedef aldı - 4

Ukrayna cumartesi günü Rusya'nın Tula Oblast'ında barut ve mühimmat üretimi yapan Aleksinski kimyasal tesisini hedef almış, gece boyunca tesise en az 13 İHA saldırısı gerçekleşmişti.

Tesiste meydana gelen hasar nedeniyle çalışanlar tahliye edilmiş ve üretim durdurulmuştu.

Moskova'ya en yoğun saldırı: 32 Ukrayna İHA'sı başkenti hedef aldı - 5

Moskova'ya yönelik Mayıs 2023'teki İHA saldırısında Kremlin yakınlarında 2 İHA düşürülmüş, Moskova'nın farklı noktalarına saldırılar gerçekleşmişti.

Ukrayna ise Rus saldırılarının hedefi oldu. gece boyunca Ukrayna'ya karşı 145 İHA'yla saldırı yapıldığı, bunlardan 62'sinin düşürüldüğü duyuruldu.

Moskova'ya en yoğun saldırı: 32 Ukrayna İHA'sı başkenti hedef aldı - 6

YANGINLAR ÇIKTI

Rusya'nın vurduğu Odesa kentindeki bir binada yangın çıktı.

Moskova'ya en yoğun saldırı: 32 Ukrayna İHA'sı başkenti hedef aldı - 7
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