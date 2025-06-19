Mossad nedir, nasıl çalışır? Mossad ajanları hangi ülkenin istihbarat teşkilatı?
Mossad, dünyanın en gizemli istihbarat teşkilatlarından biri olarak kabul edilen, İsrail'e ait dış istihbarat servisidir. Resmi adı "HaMossad leModi'in uleTafkidim Meyuhadim" olan bu teşkilatın Türkçedeki karşılığı, "İstihbarat ve Özel Görevler Enstitüsü" şeklindedir. Mossad, İsrail'in güvenliğini yurt dışında sağlamakla görevli en önemli kurumdur ve özellikle uluslararası operasyonlarıyla tanınır. Peki, Mossad nedir, nasıl çalışır? Mossad ajanları hangi ülkenin teşkilatı?
Mossad nedir, nasıl çalışır? Sorusunun yanıtı, İran-İsrail savaşı nedeniyle en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Yüksek ölçüde gizlilik ilkesiyle çalışan Mossad teşkilatının amacı ve hangi ülkenin teşkilatı olduğu merak ediliyor. İşte Mossad hakkında bilgiler...