Mossad nedir, nasıl çalışır? Mossad ajanları hangi ülkenin istihbarat teşkilatı?

MOSSAD AJANLARI NE YAPAR?

Mossad ajanlarının görev alanı oldukça geniştir ve yüksek gizlilikle yürütülür. Ajanların temel görevleri arasında şunlar yer alır:



Yurt dışı istihbarat toplama: Diğer ülkelerdeki askeri, siyasi, ekonomik ve stratejik gelişmeleri takip ederek İsrail’e bilgi sağlamak.



Karşı casusluk: İsrail'e yönelik yabancı istihbarat faaliyetlerini engellemek veya yönlendirmek.



Özel operasyonlar: Hedef alınan kişilere veya yapılara karşı suikastlar, sabotajlar ve kaçırma operasyonları düzenlemek.



Terörle mücadele: İsrail vatandaşlarına veya devletine yönelik tehditleri önceden tespit edip etkisiz hale getirmek.



İnsan kaynakları ve muhbir ağı: Yurt dışında işbirliği yapılacak kişilerle bağlantı kurmak ve bu kişileri gizli görevlerde kullanmak.