Mossad ve İsrail heyeti Katar'da: Ateşkeste anlaşmazlık mı var?

İsrail müzakere heyetinin, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detaylarına ilişkin Katar'ın başkenti Doha'da görüşmelere devam ettiği belirtildi. İsrail basınına göre serbest bırakılacak Filistinli tutukluların isimleri dahil olmak üzere anlaşmazlıkların görüşüldüğü bildirildi.

Mossad ve İsrail heyeti Katar'da: Ateşkeste anlaşmazlık mı var? - 1

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İsrail müzakere heyetinin anlaşmaya ilişkin detayları ele almak üzere hala Doha'da oldukları kaydedildi.

Haberde, İsrail heyetinin serbest bırakılacak Filistinli tutukluların isimleri üzerindeki anlaşmazlık dahil olmak üzere aralarındaki ihtilafları görüştüğü aktarıldı.

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Mossad ve İsrail heyeti Katar'da: Ateşkeste anlaşmazlık mı var? - 2

HAMAS'I SUÇLUYORLAR

İsrail’de daraltılmış güvenlik kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir takasını oylamak için bu sabah toplanması bekleniyordu ancak Netanyahu’nun ofisi, başka bir tarih belirtmeden toplantının ertelendiğini duyururken Hamas'ı, anlaşmanın bazı maddelerinden caydığını iddia ederek taslağı değiştirmekle suçladı.

İsrail basınında, Başbakan Netanyahu'nun aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten hükümetten çekilmeyeceğine dair güvence alana kadar Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamayı ertelediği yorumları yapılmıştı.

Mossad ve İsrail heyeti Katar'da: Ateşkeste anlaşmazlık mı var? - 3

KATAR AÇIKLADI

Netanyahu, üst düzey İsrail müzakere heyetini Gazze'de ateşkes ve esir takası görüşmelerinin yürütüldüğü Katar'a gönderme kararı almış, aralarında Mossad Direktörü David Barnea ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın da bulunduğu heyet, 11 Ocak'ta Doha'ya gitmişti.

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Mossad ve İsrail heyeti Katar'da: Ateşkeste anlaşmazlık mı var? - 4

3 AŞAMALI PLAN

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Mossad ve İsrail heyeti Katar'da: Ateşkeste anlaşmazlık mı var? - 5
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