Mossad ve İsrail heyeti Katar'da: Ateşkeste anlaşmazlık mı var?

HAMAS'I SUÇLUYORLAR

İsrail’de daraltılmış güvenlik kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir takasını oylamak için bu sabah toplanması bekleniyordu ancak Netanyahu’nun ofisi, başka bir tarih belirtmeden toplantının ertelendiğini duyururken Hamas'ı, anlaşmanın bazı maddelerinden caydığını iddia ederek taslağı değiştirmekle suçladı.

İsrail basınında, Başbakan Netanyahu'nun aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten hükümetten çekilmeyeceğine dair güvence alana kadar Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamayı ertelediği yorumları yapılmıştı.