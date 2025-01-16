Mossad ve İsrail heyeti Katar'da: Ateşkeste anlaşmazlık mı var?
İsrail müzakere heyetinin, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detaylarına ilişkin Katar'ın başkenti Doha'da görüşmelere devam ettiği belirtildi. İsrail basınına göre serbest bırakılacak Filistinli tutukluların isimleri dahil olmak üzere anlaşmazlıkların görüşüldüğü bildirildi.
The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İsrail müzakere heyetinin anlaşmaya ilişkin detayları ele almak üzere hala Doha'da oldukları kaydedildi.
Haberde, İsrail heyetinin serbest bırakılacak Filistinli tutukluların isimleri üzerindeki anlaşmazlık dahil olmak üzere aralarındaki ihtilafları görüştüğü aktarıldı.