Mossad'ın çağrı cihazı operasyonu: "Temeli 10 yıl öncesinden atıldı"

ALARM SESİ VE EŞ ZAMANLI PATLAMALAR

Tarihler 17 Eylül'ü gösterdiğindeyse binlerce Hizbullah üyesinin cebindeki çağrı cihazlarından alarm sesi duyuldu.

Kullanıcılara şifreli bir mesajın geldiği ve bu mesajı alabilmeleri için 2 düğmeye aynı anda basmaları gerektiği söylendi.

Bu aslında, mesajı alan çağrı cihazı kullanıcısının iki elini birden kullanması için bir aldatmacaydı.

Gelen alarm sesinin ardından binlerce cihaz eş zamanlı patladı. Binlerce Hizbullah üyesi yaralandı, onlarcası öldü.