Mossad'ın çağrı cihazı operasyonu: "Temeli 10 yıl öncesinden atıldı"
İsrail'in Lübnan Hizbullah'ına yönelik çağrı cihazı operasyonuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Amerikan medyasına konuşan iki eski Mossad ajanı çağrı cihazı saldırısının temellerinin 10 yıl öncesinden atıldığını söyledi. Çağrı cihazları üretim aşamasında patlayıcının içine sığabilmesi için normalinden biraz daha büyük üretildi. Mossad, Hizbullah'ı eski çağrı cihazlarını değiştirmeye ikna edebilmek için Youtube'u kullandı. Çağrı cihazlarını satabilmek için pek çok farklı paravan şirket de kuruldu. Tarihler 17 Eylül'ü gösterdiğindeyse binlerce Hizbullah üyesinin cebindeki çağrı cihazları eş zamanlı olarak patlatıldı. İşte binlerce kişiyi yaralayn o saldırının ayrıntıları...
Yeni emekli olmuş iki Mossad ajanı geçtiğimiz eylül ayında Hizbullah'a büyük bir darbe vuran çağrı cihazı operasyonunu Amerikan CBS televizyonunda anlattı.
Eski Mossad ajanlarının ifadelerine göre operasyonun başlangıcı 10 yıl öncesine dayanıyor.