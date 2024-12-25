Mossad'ın çağrı cihazı operasyonu: "Temeli 10 yıl öncesinden atıldı"

İsrail'in Lübnan Hizbullah'ına yönelik çağrı cihazı operasyonuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Amerikan medyasına konuşan iki eski Mossad ajanı çağrı cihazı saldırısının temellerinin 10 yıl öncesinden atıldığını söyledi. Çağrı cihazları üretim aşamasında patlayıcının içine sığabilmesi için normalinden biraz daha büyük üretildi. Mossad, Hizbullah'ı eski çağrı cihazlarını değiştirmeye ikna edebilmek için Youtube'u kullandı. Çağrı cihazlarını satabilmek için pek çok farklı paravan şirket de kuruldu. Tarihler 17 Eylül'ü gösterdiğindeyse binlerce Hizbullah üyesinin cebindeki çağrı cihazları eş zamanlı olarak patlatıldı. İşte binlerce kişiyi yaralayn o saldırının ayrıntıları...

Mossad'ın çağrı cihazı operasyonu: "Temeli 10 yıl öncesinden atıldı" - 1

Yeni emekli olmuş iki Mossad ajanı geçtiğimiz eylül ayında Hizbullah'a büyük bir darbe vuran çağrı cihazı operasyonunu Amerikan CBS televizyonunda anlattı.

Eski Mossad ajanlarının ifadelerine göre operasyonun başlangıcı 10 yıl öncesine dayanıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Mossad'ın çağrı cihazı operasyonu: "Temeli 10 yıl öncesinden atıldı" - 2

"NORMALDEN DAHA BÜYÜK ÜRETİLDİ"

Çağrı cihazları üretim aşamasında patlayıcının içine sığabilmesi için normalinden biraz daha büyük üretildi.

Patlayıcı yerleştirilmiş cihazlar, teslim edilmeden önce defalarca insan boyutundaki modeller üzerinde patlatma testleri yapıldı.

TEK HEDEF CİHAZ SAHİBİYDİ

Eski ajanların ifadelerine göre bu testlerle Mossad, çağrı cihazına konulacak patlayıcı miktarının patlama sonrası yalnızca cihazın sahibine zarar verecek kadar olduğundan emin oldu.

Mossad'ın çağrı cihazı operasyonu: "Temeli 10 yıl öncesinden atıldı" - 3

UYARI SESİ ÇIKARIYORDU

Mossad'ın ayrıca çağrı cihazlarının özel bir uyarı sesi çıkarması için de denemeler yaptı.

Bu sayede acil bir uyarı sesi çıkaran çağrı cihazının sahibi cihazı eline alarak kontrol etme ihtiyacı hissedecekti.

Mossad'ın çağrı cihazı operasyonu: "Temeli 10 yıl öncesinden atıldı" - 4

YOUTUBE ÜZERİNDEN REKLAMINI YAPTILAR

Mossad, Hizbullah'ı eski çağrı cihazlarını değiştirmeye ikna edebilmek için Youtube'u da kullandı.

Youtube'da kendi cihazlarının darbelere ve suya daha dayanıklı olduğu ayrıca bataryasının da daha uzun süre dayandığını anlatan sahte reklamlar yayınladılar.

Mossad'ın çağrı cihazı operasyonu: "Temeli 10 yıl öncesinden atıldı" - 5

PARAVAN ŞİRKETLER KURULDU

Çağrı cihazlarını satabilmek için pek çok farklı paravan şirket de kuruldu.

Bu şirketlerin küresel üretim yapan firmalar olduğu izlenimi yaratıldı.

Hizbullah yeni çağrı cihazları almaya ikna oldu, uluslararası bir şirketten satın aldıklarını sandıkları cihazları Mossad'dan aldıklarından habersizdiler.

Mossad'ın çağrı cihazı operasyonu: "Temeli 10 yıl öncesinden atıldı" - 6

ALARM SESİ VE EŞ ZAMANLI PATLAMALAR

Tarihler 17 Eylül'ü gösterdiğindeyse binlerce Hizbullah üyesinin cebindeki çağrı cihazlarından alarm sesi duyuldu.

Kullanıcılara şifreli bir mesajın geldiği ve bu mesajı alabilmeleri için 2 düğmeye aynı anda basmaları gerektiği söylendi.

Bu aslında, mesajı alan çağrı cihazı kullanıcısının iki elini birden kullanması için bir aldatmacaydı.

Gelen alarm sesinin ardından binlerce cihaz eş zamanlı patladı. Binlerce Hizbullah üyesi yaralandı, onlarcası öldü.

Mossad'ın çağrı cihazı operasyonu: "Temeli 10 yıl öncesinden atıldı" - 7

"AMAÇ ÖLDÜRMEK DEĞİL, YARALAMAKTI"

CBS'e konuşan eski Mossad ajanı amacın öldürmekten çok yaralamak olduğunu söyledi.

Ajan, "Zira biri yaralandığında onun hastaneye götürülmesi tedavi edilmesi yaralı için efor ve para harcanması gerekir, ancak öldüğünde bunlara gerek kalmaz" ifadelerini kullandı

Mossad'ın çağrı cihazı operasyonu: "Temeli 10 yıl öncesinden atıldı" - 8

NASRALLAH DA ŞAHİT OLDU

Eski Mossad ajanlarının iddiasına göre patlamalar gerçekleştğinde Hizbullah liderinin saklandığı sığınaktaki Hizbullah üyeleri de yaralandı.

İddiaya göre Nasrallah da Hizbullah üyelerinin yaralanmalarına bizzat şahit oldu.

Mossad'ın çağrı cihazı operasyonu: "Temeli 10 yıl öncesinden atıldı" - 9
Mossad'ın çağrı cihazı operasyonu: "Temeli 10 yıl öncesinden atıldı" - 10
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