Mozambik, 40 yıl sonra beyaz gergedanlara kavuştu

Gergedanların teslim töreninde hazır bulunan Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi, burada yaptığı konuşmada, "Biyoçeşitliliğin korunması evrensel bir zorunluluktur ve birlikte doğal mirasımızın korunması için savaşmaya devam edeceğiz" dedi.