Mozambik'te filler insanlıktan korunmak için mutasyon geçirdi: Artık dişsiz doğuyorlar

FİLLERİN GENOMLARI DİZİLDİ

Yeni çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılar, olayın genetik bir nedeni olduğundan şüphelendi ve erkeklerde nadiren görülmesinin, cinsiyetle bağlantılı olduğunu açıkladılar.Bilim insanları,, uzun dişli ve dişsiz fillerin genomlarını sıraladıktan sonra, ikisi arasında genetik bir fark buldular.

Analiz, memeli diş gelişiminde rolleri bilinen biri de dahil olmak üzere, X kromozomu üzerinde bir çift aday gen ortaya çıkardı. İnsanlarda bu genler, yan kesici dişlerin büyümesini durduran X'e bağlı baskın bir sendromla ilişkili. Bir veya daha fazla gendeki şüpheli mutasyon, dişi filleri kaçak avlanmaktan koruyor, ancak rahimde düzgün gelişmeyen erkek filler için ölümcül sonuçları oluyor.