Mozambik'te kasırga: 34 kişi öldü, 319 kişi yaralandı
Güney Afrika ülkesi Mozambik'te etkili olan Chido Kasırgası nedeniyle en az 34 kişi hayatını kaybetti, 319 kişi yaralandı. Fransa İçişleri Bakanlığı yerel saatle 22.00 ile 04.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
Afrika'nın güneydoğusundaki Mozambik'i pazar günü Chido Kasırgası vurdu.
Mozambik Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsü (INGD) tarafından yapılan açıklamada, kasırgadan 174 bin 158 kişinin olumsuz etkilendiği, 34 kişinin hayatını kaybettiği ve 319 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca 5 binden fazla evin yıkıldığı aktarıldı.
Kasırganın ardından müdahale çalışmalarının devam ettiği, ekiplerin hasarları değerlendirdiği ve yardım çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.