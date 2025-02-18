Mucize kurtuluş: Uçak ters döndü, can kaybı yok

Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir havalimanında ABD'li Delta Havayollarına ait yolcu uçağının iniş sırasında kaza yaptığı bildirildi. Ters dönen uçakta mucize eseri hayatını kaybeden olmazken, 8 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılardan 1'inin durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

Mucize kurtuluş: Uçak ters döndü, can kaybı yok - 1

ABD’nin Minneapolis kentinden Kanada’nın Toronto kentine sefer yapan Delta Air Lines’a ait yolcu uçağı, iniş yaptığı Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ters döndü.

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Mucize kurtuluş: Uçak ters döndü, can kaybı yok - 2

Kazada mucize eseri hayatını kaybeden olmazken, 80 yolcunun bulunduğu uçakta ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

Mucize kurtuluş: Uçak ters döndü, can kaybı yok - 3

Uçağın bulunduğu bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Havalimanı yetkilileri, uçaktaki tüm yolcu ve mürettebata ulaşıldığını ifade etti.

Mucize kurtuluş: Uçak ters döndü, can kaybı yok - 4

Polis, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, yolcuların çoğunun uçaktan tahliye edildiğini ve zarar görmediğini açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mucize kurtuluş: Uçak ters döndü, can kaybı yok - 5
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