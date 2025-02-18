Mucize kurtuluş: Uçak ters döndü, can kaybı yok
Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir havalimanında ABD'li Delta Havayollarına ait yolcu uçağının iniş sırasında kaza yaptığı bildirildi. Ters dönen uçakta mucize eseri hayatını kaybeden olmazken, 8 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılardan 1'inin durumunun kritik olduğu belirtiliyor.
ABD’nin Minneapolis kentinden Kanada’nın Toronto kentine sefer yapan Delta Air Lines’a ait yolcu uçağı, iniş yaptığı Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ters döndü.