Muhalif vekiller meclise sis bombası attı! Sırbistan'da hükümete işaret fişekli protesto

Brnabic 8 aylık hamile olan başka bir milletvekilinin de sis bombalarından etkilendiğini belirtti.

Yaşanan kargaşaya rağmen parlamentonun çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Brnabic, "Sırbistan için verilen mücadelenin durmasını istiyorsanız bizi öldürmeniz gerek" ifadeleriyle muhaliflere seslendi. Brnabic, "Bizi öldürmeniz gerekir. Bizi başka türlü durduramazsınız. Ben çalışmaya devam edeceğim. Ben Sırbistan için çalışmaya devam edeceğim" dedi.