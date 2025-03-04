Muhalif vekiller meclise sis bombası attı! Sırbistan'da hükümete işaret fişekli protesto
Sırbistan parlamentosunda muhalif milletvekilleri, hükümet politikalarına tepki göstermek ve öğrenci protestolarına destek olmak amacıyla salona sis bombası ve işaret fişekleri attı.
İktidar karşıtı protestoların sürdüğü Sırbistan’da parlamento, 3 ayı aşkın aranın ardından gerçekleştirdiği ilk oturum kaosa sahne oldu.
Sırp İlerleme Partisi (SNS) liderliğindeki iktidar koalisyonunun muhalefetin karşı çıktığı oturum gündemini kabul etmesiyle tansiyon yükseldi.
Parlamento başkanına yönelen muhalif milletvekilleri ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.
Muhalif vekiller salona kırmızı ve siyah renkli sis bombaları ile işaret fişekleri attı, "Sırbistan, rejimin düşmesi için ayağa kalkıyor" yazılı pankart açtı.