Muhalifler ortaya çıkardı: Esad ailesinin uyuşturucu laboratuvarı!

Suriye'nin devrik Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından silahlı muhalif gruplar Şam'ın batısındaki büyük bir uyuşturucu laboratuvarını ortaya çıkardı. Muhalifler, terk edilmiş tesisin içindeki karanlık depolarda mobilya, meyve, dekoratif çakıl taşları ve voltaj regülatörlerinin içine gizlenmiş binlerce hap buldu. Captagonun tahmini küresel ticaret hacminin 10 milyar dolar olduğu ve devrik Suriye yönetiminin bundan yıllık kazancının yaklaşık 2,4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Muhalifler tarafından bulunan tesisin şimdiye kadar bulunan en büyük captagon laboratuvarlarından biri olduğu belirtiliyor.

Muhalifler ortaya çıkardı: Esad ailesinin uyuşturucu laboratuvarı! - 1

ESAD AİLESİNİN "CAPTAGON" KAZANCI

Esad rejimi, Ortadoğu'nun dört bir yanına yayılan captagon adlı amfetamin benzeri uyuşturucu maddenin üretimi ve satışından kazanç sağladığı konusunda ABD ve diğer devletlerce suçlanıyordu.

Esad ailesi ise uyuşturucu ticaretiyle herhangi bir bağlantılarının olduğunu daima reddetmişti.

DÜNYA HABERLERİ

Muhalifler ortaya çıkardı: Esad ailesinin uyuşturucu laboratuvarı! - 2

MAHİR ESAD VE DÖRDÜNCÜ TÜMEN

Batılı hükümetler her yıl milyarlarca dolar hacme ulaşan captagon kaçakçılığının Suriye'deki ayağını Esad'ın kardeşi Mahir Esad ve onun komutasındaki Dördüncü Tümen ile ilişkilendirmekteydi.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Mahir Esad'ın nerede olduğu bilinmiyor.

Muhalifler ortaya çıkardı: Esad ailesinin uyuşturucu laboratuvarı! - 3

Esad rejiminin ani çöküşünün ardından gazeteciler ilk kez Suriye'deki captagon imparatorluğuna dair kanıtları aramaya başlayabildi.

Muhalifler ortaya çıkardı: Esad ailesinin uyuşturucu laboratuvarı! - 4

GİZLENMİŞ BİNLERCE HAP BULUNDU

Esad'ı deviren muhalifler, Duma kentindeki terk edilmiş tesisin içindeki karanlık, dehlizli depolarda mobilya, meyve, dekoratif çakıl taşları ve voltaj regülatörlerinin içine gizlenmiş binlerce hap buldu.

Muhalifler ortaya çıkardı: Esad ailesinin uyuşturucu laboratuvarı! - 5

Hapların çoğunun üzerinde captagon haplarını tanımlayan çift hilal logosu ya da "Lexus" kelimesinin damgalandığı görülüyordu.

Muhalifler ortaya çıkardı: Esad ailesinin uyuşturucu laboratuvarı! - 6

"İHRACATA HAZIR"

Reuters muhabirlerini tesisin içine alan muhaliflerden biri, "Bunlar ihracata hazır" dedikten sonra cihazlardan birini açarak içinde saklı hapları ortaya çıkardı.

Muhalifler ortaya çıkardı: Esad ailesinin uyuşturucu laboratuvarı! - 7

2,4 MİLYAR DOLARLIK KAZANÇ

New York merkezli New Lines Enstitüsü Captagon Ticareti Projesi Direktörü Caroline Rose, captagonun tahmini küresel ticaret hacminin 10 milyar dolar olduğunu ve devrik Suriye yönetiminin bundan yıllık kazancının yaklaşık 2,4 milyar dolar olduğunu belirtti.

Rose, tesisin şimdiye kadar bulunan en büyük captagon laboratuvarlarından biri olduğunu söyledi.

Muhalifler ortaya çıkardı: Esad ailesinin uyuşturucu laboratuvarı! - 8

CAPTAGON NEDİR?

Captagon ilk olarak 1960'larda Almanya'da, dikkat eksikliği bozuklukları ve narkolepsi gibi dikkat sorunlarının tedavisine yardımcı olmak üzere üretilen bir uyarıcının marka adıydı.

Muhalifler ortaya çıkardı: Esad ailesinin uyuşturucu laboratuvarı! - 9

"FAKİR ADAMIN KOKAİNİ"

Üretimi durdurulsa da ilacın "fakir adamın kokaini" olarak bilinen yasa dışı bir türü Doğu Avrupa'da ve daha sonra Arap ülkelerinde üretilmeye devam etti.

Daha sonra 2011'de hükümet karşıtı gösterilerin ardından Suriye'de patlak veren çatışmalar sırasında gündeme geldi.

Muhalifler ortaya çıkardı: Esad ailesinin uyuşturucu laboratuvarı! - 10
Muhalifler ortaya çıkardı: Esad ailesinin uyuşturucu laboratuvarı! - 11
Muhalifler ortaya çıkardı: Esad ailesinin uyuşturucu laboratuvarı! - 12
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