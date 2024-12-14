Muhalifler ortaya çıkardı: Esad ailesinin uyuşturucu laboratuvarı!
Suriye'nin devrik Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından silahlı muhalif gruplar Şam'ın batısındaki büyük bir uyuşturucu laboratuvarını ortaya çıkardı. Muhalifler, terk edilmiş tesisin içindeki karanlık depolarda mobilya, meyve, dekoratif çakıl taşları ve voltaj regülatörlerinin içine gizlenmiş binlerce hap buldu. Captagonun tahmini küresel ticaret hacminin 10 milyar dolar olduğu ve devrik Suriye yönetiminin bundan yıllık kazancının yaklaşık 2,4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Muhalifler tarafından bulunan tesisin şimdiye kadar bulunan en büyük captagon laboratuvarlarından biri olduğu belirtiliyor.
ESAD AİLESİNİN "CAPTAGON" KAZANCI
Esad rejimi, Ortadoğu'nun dört bir yanına yayılan captagon adlı amfetamin benzeri uyuşturucu maddenin üretimi ve satışından kazanç sağladığı konusunda ABD ve diğer devletlerce suçlanıyordu.
Esad ailesi ise uyuşturucu ticaretiyle herhangi bir bağlantılarının olduğunu daima reddetmişti.