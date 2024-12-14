Muhalifler ortaya çıkardı: Esad ailesinin uyuşturucu laboratuvarı!

2,4 MİLYAR DOLARLIK KAZANÇ

New York merkezli New Lines Enstitüsü Captagon Ticareti Projesi Direktörü Caroline Rose, captagonun tahmini küresel ticaret hacminin 10 milyar dolar olduğunu ve devrik Suriye yönetiminin bundan yıllık kazancının yaklaşık 2,4 milyar dolar olduğunu belirtti.

Rose, tesisin şimdiye kadar bulunan en büyük captagon laboratuvarlarından biri olduğunu söyledi.