Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor: 6 soruda Suriye'deki çatışmalar

Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki silahlı muhalif grupların, Esad güçlerine karşı başlattığı operasyon sonrası Suriye'de çatışmalar devam ediyor. 28 Kasım'dan bu yana Suriye'deki gelişmeler tüm dünyanın gündeminde. Peki Suriye'de neler oluyor? Çatışmanın tarafları kimler? 6 soruda Suriye'de yaşananlar...

Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor: 6 soruda Suriye'deki çatışmalar - 1

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün başını çektiği muhalif gruplar, Beşar Esad güçlerine karşı 28 Kasım'da büyük bir operasyon başlattı.

O günden bu yana birçok dikkat çekici gelişme meydana geldi.

Peki, Suriye'de neler oluyor? Çatışmanın tarafları kimler?

DÜNYA HABERLERİ

Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor: 6 soruda Suriye'deki çatışmalar - 2

1- ÇATIŞMALAR NASIL BAŞLADI?

HTŞ öncülüğündeki silahlıı muhalif gruplar, 28 Kasım'da sürpriz bir saldırı ile Halep'e operasyon başlattı.

Halep'in büyük bölümünü ele geçiren muhalifler, İdlib'i de tamamen kontrol altına aldı. Muhaliflerin Hama'ya doğru ilerlediği biliniyor.

Suriye'nin en büyük kenti Halep, Esad güçlerinin kontrolündeydi. İdlib'in çoğunluğu ise muhaliflerin elindeydi.

Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor: 6 soruda Suriye'deki çatışmalar - 3

2-TÜRKİYE NASIL TEPKİ VERDİ?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Halep’te devam eden çatışmalara müdahil olmadığını söyledi.

Türkiye’nin Suriye sınırında gerekli tedbirleri aldığını belirten Hakan Fidan, “Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz" diye ekledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli ise, şunları söyledi: "Gelişmeleri, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğüne atfettiğimiz önem ve terörle mücadeleye verdiğimiz öncelik çerçevesinde çok yakından takip ediyoruz."

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da bölgedeki Türk birlikleri için her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor: 6 soruda Suriye'deki çatışmalar - 4

3-SURİYE MİLLİ ORDUSUNUN ROLÜ NE?

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezinin tamamına hakim oldu.

8 yıldır YPG'nin elinde olan Tel Rıfat ilçesi, Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıkta yer alıyor. 

SMO ayrıca Halep bölgesindeki Kuveyris Askeri Havaalanı ve Minnığ Havalimanı'nı da kontrolü altına aldı.

Türkiye'ye 13 kilometre mesafede olması nedeniyle stratejik öneme sahip Minnığ Havalimanı, 2016'da terör örgütü PKK/YPG'nin eline geçmişti.

Rusya ve İran da havalimanını karargah olarak kullanarak askeri malzemelerin dağıtımını buradan yapıyordu.

Terör örgütü, bu noktadan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerini hedef alıyordu.

Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor: 6 soruda Suriye'deki çatışmalar - 5

4-ESAD'A DARBE Mİ PLANLANIYOR?

Çatışmalar devam ederken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın heykelleri yıkıldı, posterleri yakıldı.

Başkent Şam'da ise Esad'a karşı askeri darbe girişimi başlatıldığı öne sürüldü.

Ancak iddiaya ilişkin herhangi bir taraftan açıklama gelmedi. 

Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor: 6 soruda Suriye'deki çatışmalar - 6

5-ESAD NE DEDİ?

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, çatışmaların başlamasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Esad, telefon görüşmesinde Suriye'nin teröristler ve destekçileri karşısında istikrarını ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam ettiğini, müttefik ve dostlarının yardımıyla onları püskürtme ve köklerini kazıma gücüne sahip olduğunu vurguladı” denildi.

Esad, Abhazya'nın geçici başbakanıyla yaptığı telefon görüşmesinde ise şu ifadeleri kullandı: "Terörizm, destekçileri kim olursa olsun, sadece güç dilinden anlar ve onu bu dille kırıp ortadan kaldıracağız."

Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor: 6 soruda Suriye'deki çatışmalar - 7

6-RUSYA'NIN ROLÜ NE?

Muhalif silahlı grupların Halep'e girmesinin ardından Rus jetleri, Suriye savaş uçakları ile beraner muhalifleri vurmaya başladı.

Lojistik hatlarına düzenlenen saldırıların artırıldığı belirtilirken, hava saldırılarında çok sayıda kişinin öldü.

Rusya, 2016'dan bu yana ilk kez Halep'e hava saldırısı düzenlemiş oldu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Halep çevresindeki durum Suriye'nin egemenliğinin ihlalidir" denildi.

Kremlin, Suriye'yi Halep çevresinde acilen "düzeni sağlamaya" çağırdı.

Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor: 6 soruda Suriye'deki çatışmalar - 8
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