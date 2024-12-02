Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor: 6 soruda Suriye'deki çatışmalar

5-ESAD NE DEDİ?

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, çatışmaların başlamasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suriye Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Esad, telefon görüşmesinde Suriye'nin teröristler ve destekçileri karşısında istikrarını ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam ettiğini, müttefik ve dostlarının yardımıyla onları püskürtme ve köklerini kazıma gücüne sahip olduğunu vurguladı” denildi.

Esad, Abhazya'nın geçici başbakanıyla yaptığı telefon görüşmesinde ise şu ifadeleri kullandı: "Terörizm, destekçileri kim olursa olsun, sadece güç dilinden anlar ve onu bu dille kırıp ortadan kaldıracağız."