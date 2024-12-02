Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor: 6 soruda Suriye'deki çatışmalar
Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki silahlı muhalif grupların, Esad güçlerine karşı başlattığı operasyon sonrası Suriye'de çatışmalar devam ediyor. 28 Kasım'dan bu yana Suriye'deki gelişmeler tüm dünyanın gündeminde. Peki Suriye'de neler oluyor? Çatışmanın tarafları kimler? 6 soruda Suriye'de yaşananlar...
Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) örgütünün başını çektiği muhalif gruplar, Beşar Esad güçlerine karşı 28 Kasım'da büyük bir operasyon başlattı.
O günden bu yana birçok dikkat çekici gelişme meydana geldi.
Peki, Suriye'de neler oluyor? Çatışmanın tarafları kimler?