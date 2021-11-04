Mühendislik harikası! 30 tasarım

Haberler - ntv.com.tr 04.11.2021 - 13:27
İşlevsellik, maliyet, kullanıcı dostu tasarım, sürdürülebilirlik gibi konu başlıkları, bir tasarımcının işini yaparken dikkate aldığı kriterler arasında yer alıyor.
Ancak öyle anlar geliyor ki; evindeki bir problemi çözmek isteyen insanlar, ‘Zihni Sinir’ diye tarif edilebilecek çözümler de üretebiliyor.
Instagram’da yer alan ‘Typical Rykozhop’ hesabı da hayatı kolaylaştırmak için yola çıkan ancak sonucunda dehşete düşüren ‘pratik çözümleri’ paylaşıyor.
İşte 'kendi işimi kendim görürüm' demeden önce bir kez daha düşünmenizi sağlayacak 30 tasarım harikası!