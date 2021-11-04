Mühendislik harikası! 30 tasarım

Instagram’da yayın yapan ‘Typical Rykozhop’ hesabı, ustalara ve tasarımcılara para vermemek için üretilen pratik çözümleri paylaşıyor. İşte kendi işinizi kendiniz halletmeye karar vermeden önce görmeniz gereken 30 ‘mühendislik harikası’...

Haberler - ntv.com.tr 04.11.2021 - 13:27

Mühendislik harikası! 30 tasarım - 1

İşlevsellik, maliyet, kullanıcı dostu tasarım, sürdürülebilirlik gibi konu başlıkları, bir tasarımcının işini yaparken dikkate aldığı kriterler arasında yer alıyor.

 

 

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Ancak öyle anlar geliyor ki; evindeki bir problemi çözmek isteyen insanlar, ‘Zihni Sinir’ diye tarif edilebilecek çözümler de üretebiliyor.

 

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Instagram’da yer alan ‘Typical Rykozhop’ hesabı da hayatı kolaylaştırmak için yola çıkan ancak sonucunda dehşete düşüren ‘pratik çözümleri’ paylaşıyor.

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İşte 'kendi işimi kendim görürüm' demeden önce bir kez daha düşünmenizi sağlayacak 30 tasarım harikası!

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Mühendislik harikası! 30 tasarım - 6
Mühendislik harikası! 30 tasarım - 7
Mühendislik harikası! 30 tasarım - 8
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Mühendislik harikası! 30 tasarım - 12
Mühendislik harikası! 30 tasarım - 13
Mühendislik harikası! 30 tasarım - 14
Mühendislik harikası! 30 tasarım - 15
Mühendislik harikası! 30 tasarım - 16
Mühendislik harikası! 30 tasarım - 17
Mühendislik harikası! 30 tasarım - 18
Mühendislik harikası! 30 tasarım - 19
Mühendislik harikası! 30 tasarım - 20
Mühendislik harikası! 30 tasarım - 21
Mühendislik harikası! 30 tasarım - 22
Mühendislik harikası! 30 tasarım - 23
Mühendislik harikası! 30 tasarım - 24
Mühendislik harikası! 30 tasarım - 25
Mühendislik harikası! 30 tasarım - 26
Mühendislik harikası! 30 tasarım - 27
Mühendislik harikası! 30 tasarım - 28
Mühendislik harikası! 30 tasarım - 29
Mühendislik harikası! 30 tasarım - 30

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