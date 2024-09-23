Mülteci politikası Hollanda'da aşırı sağı krize sürüklüyor
Hollanda'da mülteci sorunuyla mücadele amacıyla olağanüstü hal ilan etmek için Danıştayın tavsiye kararını bekleyen aşırı sağcı hükümetin geleceği, koalisyon partileri içindeki anlaşmazlıklar nedeniyle giderek belirsizleşiyor.
Hollanda'da 22 Kasım 2023'te yapılan genel seçimden 223 gün sonra kurulan aşırı sağ-merkez sağ koalisyon hükümeti, önceki hükümetin istifasına neden olan mülteci kriziyle mücadelede ciddi bir sınavdan geçiyor.
Koalisyondaki ırkçı ve İslam katşıtı lider Geert Wilders'in liderliğindeki Özgürlük Partisinin başını çektiği (PVV) ve Dilan Yeşilgöz liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisinin (VVD) desteklediği olağanüstü hal düzenlemesine, koalisyonun küçük ortağı Yeni Sosyal Sözleşme Partisinin (NSC) Danıştayın olumsuz görüş beyan etmesi durumunda desteğini çekebileceği dile getiriliyor.
Muhalefet partileri de ülkede olağanüstü hal ilan edilmesini gerektirecek bir kriz olmadığını belirterek, sorunun "olağanüstü hal (Noodwet)" yasaları yerine, meclisten çıkarılacak "acil kanun (Spoedwet)" ile çözülmesini öneriyor.