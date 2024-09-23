Mülteci politikası Hollanda'da aşırı sağı krize sürüklüyor

"PİLOTSUZ BİR UÇAK GİBİ"

Ergin, VVD'nin, mülteciler konusundaki politikasını Wilders'ten bile daha radikal bir çizgiye çektiğine ve bunun VVD'de ciddi oy kaybına sebep olduğuna dikkat çekti.

VVD’nin hükümette yer alma amacıyla parti içi dengeyi kaybettiğini söyleyen Ergin, "Parti şu anda pilotsuz bir uçak gibi" dedi.

Wiers'in her ne kadar hükümette doğrudan yer almasa da politikaları ve fikirleriyle Hollanda siyasetine yön verdiğini vurgulayan Ergin, şunları söyledi:

"Wilders artık Hollanda siyasetinde oyun kuran pozisyonunda. Türk düşmanlığı ve İslam karşıtı fikirlerini askıya aldığını söylese de ilk fırsatta Hollanda’yı ırkçı bir devlete dönüştürmek için pusuda bekliyor."

Wilders'in kendi önerdiği Hollanda Başbakanı Dick Schoof'u görevinin üçüncü gününde muhalefete karşı "zayıf" olmakla eleştirerek kamuoyu önünde azarladığını hatırlatan Ergin, camilerin kapanmasını ve Kur'an-ı Kerim’in yasaklanmasını savunan Wilders’e karşı mücadele edeceklerinin altını çizdi.