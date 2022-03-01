Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış

Haberler - Anadolu Ajansı 01.03.2022 - 10:04
BM'nin verilerine göre, Ukrayna'dan şimdiye kadar Polonya'ya 281 bin kişi geçti, Ukrayna'dan Macaristan'a geçiş yapan kişi sayısı da 84 bin 586'ya ulaştı.
Ukrayna'dan kaçarak Moldova'ya gidenlerin sayısı 36 bin 398 olurken, Romanya hükümet sözcüsü Dan Carbunaru savaşın başladığı günden bu yana Ukrayna'dan Romanya'ya 70 bin 803 kişinin giriş yaptığını söyledi.
Otobüslerle Romanya’nın farklı noktalarına gidecek savaş mağdurları, daha sonra çeşitli ülkelere dağılacak.
Slovakya İçişleri Bakanlığı da savaş nedeniyle Ukrayna'dan Slovakya'ya 25 bin 935 kişinin geçtiğini açıkladı.
100 Ukraynalı Yunanistan’ın başkenti Atina’ya ulaştı. Yaklaşık 30 saatlik bir yolculuğun ardından karayolu ile Atina’ya gelen Ukraynalıları, Yunanistan’da yaşayan akraba ve yakınları karşıladı.
Çoğunlukla kadın ve çocuklardan oluşan kafilede, yanlarında evcil hayvanlarını getirenlerin de olduğu görüldü.
Mültecilerin geçiş yaptığı ülkelerdeki gönüllüler sınırı geçenlere üşümemeleri için sıcak içecek ve çeşitli ikramlarda bulunup battaniye dağıtıyor.
Rusya-Ukrayna savaşının daha on binlerce kişinin evlerini terk ederek diğer ülkelere geçmesine neden olacağı belirtiliyor.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Jenaz Lenarcic ise AB İçişleri Bakanları Toplantısı'ndan sonra Ukrayna'da 7 milyon kişinin ülke içinde yerlerinden olabileceği, 4 milyon Ukraynalının da sığınmacı konumuna düşebileceği tahmininde bulundu.
İşte mültecilerin Ukrayna'dan kaçışından yansıyan diğer kareler...