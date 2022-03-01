Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Ukrayna'dan ayrılan kişi sayısı artyor. Ukrayna'dan kaçanların hem komşuları hem de AB üyeleri olmaları sebebiyle geçmeyi en fazla tercih ettiği ülkeler Polonya, Macaristan ve Romanya oldu. Bu ülkeri Slovakya, Moldova ve Yunanistan takip etti.