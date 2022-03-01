Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonucu 500 bini aşkın kişi kitleler halinde evlerini terk ederek ülkelerinden ayrıldı. 7 milyon kişinin ülke içinde yerlerinden olabileceği, toplamda 4 milyon Ukraynalının da sığınmacı konumuna düşebileceği tahmin edilirken başta Polonya, Macaristan ve Romanya olmak üzere mültecilerin dramını gösteren görüntüler gelmeye devam ediyor. İşte rakamlarla savaşın mülteci bilançosu ve fotoğraflarla sığınmacıların dramı... (Fotoğraflar: AFP)

Haberler - Anadolu Ajansı 01.03.2022 - 10:04

Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış - 1

- savaşı sebebiyle Ukrayna'dan ayrılan kişi sayısı artyor. Ukrayna'dan kaçanların hem komşuları hem de AB üyeleri olmaları sebebiyle geçmeyi en fazla tercih ettiği ülkeler Polonya, Macaristan ve Romanya oldu. Bu ülkeri Slovakya, Moldova ve Yunanistan takip etti.

Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış - 2

BM'nin verilerine göre, Ukrayna'dan şimdiye kadar Polonya'ya 281 bin kişi geçti, Ukrayna'dan Macaristan'a geçiş yapan kişi sayısı da 84 bin 586'ya ulaştı.

Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış - 3

Ukrayna'dan kaçarak Moldova'ya gidenlerin sayısı 36 bin 398 olurken, Romanya hükümet sözcüsü Dan Carbunaru savaşın başladığı günden bu yana Ukrayna'dan Romanya'ya 70 bin 803 kişinin giriş yaptığını söyledi.

Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış - 4

Otobüslerle Romanya’nın farklı noktalarına gidecek savaş mağdurları, daha sonra çeşitli ülkelere dağılacak.

Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış - 5

Slovakya İçişleri Bakanlığı da savaş nedeniyle Ukrayna'dan Slovakya'ya 25 bin 935 kişinin geçtiğini açıkladı.

Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış - 6

100 Ukraynalı Yunanistan’ın başkenti Atina’ya ulaştı. Yaklaşık 30 saatlik bir yolculuğun ardından karayolu ile Atina’ya gelen Ukraynalıları, Yunanistan’da yaşayan akraba ve yakınları karşıladı.

Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış - 7

Çoğunlukla kadın ve çocuklardan oluşan kafilede, yanlarında evcil hayvanlarını getirenlerin de olduğu görüldü.

Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış - 8

Mültecilerin geçiş yaptığı ülkelerdeki gönüllüler sınırı geçenlere üşümemeleri için sıcak içecek ve çeşitli ikramlarda bulunup battaniye dağıtıyor.

Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış - 9

Rusya-Ukrayna savaşının daha on binlerce kişinin evlerini terk ederek diğer ülkelere geçmesine neden olacağı belirtiliyor.

Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış - 10

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Jenaz Lenarcic ise AB İçişleri Bakanları Toplantısı'ndan sonra Ukrayna'da 7 milyon kişinin ülke içinde yerlerinden olabileceği, 4 milyon Ukraynalının da sığınmacı konumuna düşebileceği tahmininde bulundu.

Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış - 11

KARE KARE SAVAŞTAN KAÇIŞ

İşte mültecilerin Ukrayna'dan kaçışından yansıyan diğer kareler...

Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış - 12
Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış - 13
Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış - 14
Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış - 15
Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış - 16
Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış - 17
Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış - 18
Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış - 19
Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış - 20
Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış - 21
Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış - 22
Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış - 23
Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış - 24
Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış - 25
Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış - 26
Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış - 27
Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış - 28
Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış - 29
Mültecilerin dramı: Ukrayna'dan kitleler halinde kaçış - 30

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