Mumya "geri döndü": Uzmanlardan "sakın yaklaşmayın" uyarısı

Meksika'da Milli Tarih ve Antropoloji Müzesi'nde sergilenen mumyalar, Antik Mısır'daki benzerlerinin aksine bir ritüel sonucu değil, Guanajuato bölgesinin kuru, mineral açısından zengin topraklarında gömülen insanlardan oluşuyor.
1860'lı yıllardan itibaren aileler cenaze masraflarını karşılayamayınca çıkartılarak müzede sergilenmeye başladı.
Saçları, derisi ve orjinal kıyafetleriyle sergilenen mumyalardan birininüzerinde mantar oluşumu gözlendi.
Müzeden yapılan açıklamada ilk kez 2021 yılının Kasım ayında bu oluşum gözlendiği ve bunun yayılma ihtimalinin olduğu belirtildi.
Mantarın türüne yönelik açıklama yapmayan uzmanlar, mumyaların camla kaplı bir alan olmadan sergilenmesinin halk sağlığı için endişe verici olduğuna dikkat çekiyor.
Kültürel mirasın ve halk sağlığının korunması için ayrıntılı bir araştırma yapılmasını söyleyen uzmanlar endişelerini dile getirdi.
Haftada 4 bin kişinin ziyaret ettiği müzede 100'den fazla insan kadavrası bulunuyor.
Bu mumyaların hepsinin ortak özelliği, mezardan çıkarılmış olmaları...
'Doğal mumyalama' olarak tanımlanan bu olay, ölen kişinin deri ve organlarının herhangi bir kimyasal madde kullanmadan korunması olarak tanımlanıyor.
Bu şartların oluşması içinse; aşırı soğuk hava, düşük oksijen seviyesi ve kuraklık gibi faktörler gerekiyor.