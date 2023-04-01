Mumya "geri döndü": Uzmanlardan "sakın yaklaşmayın" uyarısı

'Doğal mumyalama' olarak tanımlanan bu olay, ölen kişinin deri ve organlarının herhangi bir kimyasal madde kullanmadan korunması olarak tanımlanıyor.

Bu şartların oluşması içinse; aşırı soğuk hava, düşük oksijen seviyesi ve kuraklık gibi faktörler gerekiyor.