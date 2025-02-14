Münih’te kalabalığın arasına dalan saldırgan kimdir? Almanya'ya nasıl gitti?

Almanya'nın Münih kentinde gösteri için toplanan kalabalığın arasına otomobiliye dalan şüphelinin 24 yaşındaki Afgan sığınmacı Ferhad Noori olduğu açıklandı. Alman savcı, saldırının "İslamcı bir motivasyonla işlendiğini" söyledi. Peki saldırgan Almanya'ya nasıl ve ne zaman gitti? Saldırıyı neden işledi?

Münih’te kalabalığın arasına dalan saldırgan kimdir? Almanya'ya nasıl gitti? - 1

Bir kişinin dün otomobiliyle Münih şehir merkezinde toplanan göstericilerin arasına dalması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu en az 36 kişi yaralandı.

Olay, önümüzdeki hafta yapılacak federal seçimler öncesinde güvenlik konusunu yeniden gündeme getirdi.

Savcı Gabriele Tilmann düzenlediği basın toplantısında, “Gösteriye katılanların üzerine kasıtlı olarak sürdüğünü itiraf etti. Şu anda bildiğimiz her şeye dayanarak, suçun İslamcı bir motivasyonla işlendiğini söyleyebilirim” açıklamasını yaptı.

Saldırı, aralarında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de bulunduğu uluslararası liderlerin Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'nın güneyindeki kente gitmesinden saatler önce gerçekleşti.

Peki saldırgan hakkında ne biliyoruz?

DÜNYA HABERLERİ

Münih’te kalabalığın arasına dalan saldırgan kimdir? Almanya'ya nasıl gitti? - 2

ÖRGÜTLERLE BAĞLANTISI YOK

Tilmann, Farhad Noori olarak tanımlanan şüphelinin herhangi bir radikal İslamcı ya da terörist örgütle bağlantılı olduğunu gösteren bir kanıt bulunmadığını söyledi.

2016 yılında 16 yaşındayken Afganistan'dan İtalya üzerinden Almanya'ya refakatsiz bir mülteci olarak gitti.

Şubat 2017'de iltica başvurusunda bulundu ancak reddedildi. Daha sonra Ekim 2023'e kadar oturma ve çalışma izni verildi ve bu izin 22 Nisan 2025'e kadar uzatıldı.

Münih’te kalabalığın arasına dalan saldırgan kimdir? Almanya'ya nasıl gitti? - 3

MAĞAZA DEDEKTİFİ OLARAK ÇALIŞMIŞ

Herrmann başlangıçta şüphelinin polis tarafından tanındığını söyledi ancak daha sonra şüphelinin daha önce mağaza dedektifi olarak çalıştığını ve birkaç hırsızlık vakasında tanık olduğunu açıkladı.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, şüphelinin Afganistan'daki güvenlik endişeleri nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kalmadığını söyledi. 

Başbakan Olaf Sholz, saldırganın derhal sınırdışı edilmesini istedi.

WELT'ten alınan bilgiye göre Noori, ruh sağlığı sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

Münih’te kalabalığın arasına dalan saldırgan kimdir? Almanya'ya nasıl gitti? - 4
DAHA FAZLA GÖSTER