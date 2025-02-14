Münih’te kalabalığın arasına dalan saldırgan kimdir? Almanya'ya nasıl gitti?

Bir kişinin dün otomobiliyle Münih şehir merkezinde toplanan göstericilerin arasına dalması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu en az 36 kişi yaralandı.

Olay, önümüzdeki hafta yapılacak federal seçimler öncesinde güvenlik konusunu yeniden gündeme getirdi.

Savcı Gabriele Tilmann düzenlediği basın toplantısında, “Gösteriye katılanların üzerine kasıtlı olarak sürdüğünü itiraf etti. Şu anda bildiğimiz her şeye dayanarak, suçun İslamcı bir motivasyonla işlendiğini söyleyebilirim” açıklamasını yaptı.

Saldırı, aralarında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de bulunduğu uluslararası liderlerin Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'nın güneyindeki kente gitmesinden saatler önce gerçekleşti.

Peki saldırgan hakkında ne biliyoruz?