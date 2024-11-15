Musk bakanlığına eleman arıyor: "Ücretsiz çalışacak, yüksek IQ'lu personele ihtiyacımız var "

Milyarder Musk, bu işlerin ücretsiz olacağını ancak Amerika'ya büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Gerçekten de, bu sıkıcı bir iş olacak, çok sayıda düşman edineceksiniz ve tazminat sıfır" ifadelerini kullandı.

Bu çağrı, Musk'ın daha önce de belirtmiş olduğu, Amerika için verimliliği artırmayı amaçlayan projelerle örtüşüyor.