Musk bakanlığına eleman arıyor: "Ücretsiz çalışacak, yüksek IQ'lu personele ihtiyacımız var "
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, ikinci başkanlık dönemi için hazırlıklarını sürdürürken, görevi devraldığında beraber çalışacağı kabinesi ve yakın ekibindeki isimleri de belirlemeye başladı. 25 ismin yer alacağı kabinede ABD'li milyarder Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı yönetecek. Musk ve Ramaswamy, hükümet harcamalarını kesmek amacıyla kurdukları yeni bakanlığa "yüksek IQ'lu devrimcilerden" ücret almadan çalışmalarını talep etti. Perşembe günü, personel alımları için başvuruları toplamaya başlayan komisyon, haftada 80 saatten fazla çalışmaya istekli ve küçük devlet anlayışını benimseyen Amerikalı adayları aradıklarını duyurdu.
Yeniden seçilen başkan Donald Trump, milyarder iş insanı ve X sosyal medya platformu'nun patronu Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığını yöneteceğini açıklamıştı.