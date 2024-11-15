Musk bakanlığına eleman arıyor: "Ücretsiz çalışacak, yüksek IQ'lu personele ihtiyacımız var "

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, ikinci başkanlık dönemi için hazırlıklarını sürdürürken, görevi devraldığında beraber çalışacağı kabinesi ve yakın ekibindeki isimleri de belirlemeye başladı. 25 ismin yer alacağı kabinede ABD'li milyarder Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı yönetecek. Musk ve Ramaswamy, hükümet harcamalarını kesmek amacıyla kurdukları yeni bakanlığa "yüksek IQ'lu devrimcilerden" ücret almadan çalışmalarını talep etti. Perşembe günü, personel alımları için başvuruları toplamaya başlayan komisyon, haftada 80 saatten fazla çalışmaya istekli ve küçük devlet anlayışını benimseyen Amerikalı adayları aradıklarını duyurdu.

Musk bakanlığına eleman arıyor: "Ücretsiz çalışacak, yüksek IQ'lu personele ihtiyacımız var " - 1

Yeniden seçilen başkan Donald Trump, milyarder iş insanı ve X sosyal medya platformu'nun patronu Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığını yöneteceğini açıklamıştı. 

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Musk bakanlığına eleman arıyor: "Ücretsiz çalışacak, yüksek IQ'lu personele ihtiyacımız var " - 2

Kısaca DOGE adı verilen bu yeni yapılanma, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Gösterişsiz maliyet kesintileri için haftada 80 saatten fazla çalışmaya istekli, süper yüksek IQ'lu küçük hükümet devrimcilerine ihtiyacımız var" şeklinde bir duyuru paylaştı.

Musk bakanlığına eleman arıyor: "Ücretsiz çalışacak, yüksek IQ'lu personele ihtiyacımız var " - 3

Başvuruların, Elon Musk ve Vivek Ramaswamy tarafından yapılan incelemeyle en iyi yüzde 1'lik dilimden seçileceği ifade edildi.

Musk bakanlığına eleman arıyor: "Ücretsiz çalışacak, yüksek IQ'lu personele ihtiyacımız var " - 4

Milyarder Musk, bu işlerin ücretsiz olacağını ancak Amerika'ya büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Gerçekten de, bu sıkıcı bir iş olacak, çok sayıda düşman edineceksiniz ve tazminat sıfır" ifadelerini kullandı.

Bu çağrı, Musk'ın daha önce de belirtmiş olduğu, Amerika için verimliliği artırmayı amaçlayan projelerle örtüşüyor.

Musk bakanlığına eleman arıyor: "Ücretsiz çalışacak, yüksek IQ'lu personele ihtiyacımız var " - 5

DOGE'nin resmi bir federal departman olabilmesi için Kongre'den onay alması gerekecek.

Musk bakanlığına eleman arıyor: "Ücretsiz çalışacak, yüksek IQ'lu personele ihtiyacımız var " - 6

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde hükümet tarafından finanse edilen sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin sonlandırılması gerektiğini savunmuştu. Musk'ın bu çağrıları, SpaceX ve Tesla gibi şirketlerle büyük kamu sözleşmeleri yapan bir iş insanı olarak, federal harcama politikalarındaki değişiklikleri etkileme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

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