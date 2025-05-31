Musk, gözündeki morluğun nedenini açıkladı, Macron'la dalga geçti.

TRUMP GÜLEREK YANIT VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump da konuya dahil oldu ve "Bunu yapan X miydi?” diye sordu. Musk “Evet” diye cevap verdi.

Trump gülerek “X'i tanısaydın, X bunu yapabilirdi” dedi.

Musk, görevinden ayrılırken ise gazetecilere “Bu DOGE'un sonu değil. Sadece başlangıç” diye konuştu.