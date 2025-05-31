Musk, gözündeki morluğun nedenini açıkladı: Macron'la dalga geçti
DOGE başkanlığı görevinin görevine veda etmek için Oval Ofis'e giden Elon Musk'ın gözünün altındaki morluk ve yüz ifadeleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Elon Musk, 130 gün süren Devlet Verimlilik Dairesi (DOGE) başkanlığı görevinin görevine veda etmek için dün Oval Ofis'e gitti.
Burada Musk'ın sağ gözünün altındaki morluk dikkat çekti.
Sosyal medyada musk'ın gözündeki morlukla ilgili tartışmalar başlarken, kullanıcılar "spor salonu kazasından siyasi bir kavgaya kadar" ihtimalleri sıraladı.