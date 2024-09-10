Musk’ın serveti yükseliyor: 2027 yılında dünyanın ilk trilyoneri olabilir!

4 ŞİRKET TRİLYON BANDINI AŞTI

Şu an trilyon dolar değerine ulaşan dört şirket var.

Microsoft ve Apple’dan sonra dünyanın en değerli üçüncü şirketi olan Nvidia, Mayıs 2023’te trilyon dolarlık şirketler kulübüne katıldı. Nvidia’nın değeri Haziran 2024’te 3 trilyon dolar oldu.

Berkshire Hathaway, Ağustos 2023’te trilyon dolar değerlemeye ulaşan son şirket oldu.