Musk’ın serveti yükseliyor: 2027 yılında dünyanın ilk trilyoneri olabilir!
Informa Connect Academy'nin raporuna göre Elon Musk, yıllık ortalama yüzde 110 oranında büyüyen servetiyle 2027 yılına kadar dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda ilerliyor. Raporda, Musk dışında yakın gelecekte trilyoner olabilecek başka isimlere de yer verildi.
HEDEF 2027
Servet takibi yapan Informa Connect Academy'nin yeni raporuna göre, Elon Musk 2027 yılına kadar dünyanın ilk trilyoneri olabilir. Tesla'nın CEO'su, SpaceX'in kurucusu ve X (eski adıyla Twitter) platformunun sahibi olan Musk, 251 milyar dolarlık servetiyle şu anda dünyanın en zengin kişisi konumunda.