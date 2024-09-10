Musk’ın serveti yükseliyor: 2027 yılında dünyanın ilk trilyoneri olabilir!

Informa Connect Academy'nin raporuna göre Elon Musk, yıllık ortalama yüzde 110 oranında büyüyen servetiyle 2027 yılına kadar dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda ilerliyor. Raporda, Musk dışında yakın gelecekte trilyoner olabilecek başka isimlere de yer verildi.

Musk’ın serveti yükseliyor: 2027 yılında dünyanın ilk trilyoneri olabilir! - 1

HEDEF 2027

Servet takibi yapan Informa Connect Academy'nin yeni raporuna göre, Elon Musk 2027 yılına kadar dünyanın ilk trilyoneri olabilir. Tesla'nın CEO'su, SpaceX'in kurucusu ve X (eski adıyla Twitter) platformunun sahibi olan Musk, 251 milyar dolarlık servetiyle şu anda dünyanın en zengin kişisi konumunda.

DÜNYA HABERLERİ

Musk’ın serveti yükseliyor: 2027 yılında dünyanın ilk trilyoneri olabilir! - 2

YÜZDE 110 BÜYÜME

Musk’ın yıllık ortalama yüzde 110 oranında büyüyen serveti ile 2027 yılında ilk trilyoner olabileceği öngörüldü. Raporda ayrıca trilyoner olabilecek başka isimlerde yer aldı.

Musk’ın serveti yükseliyor: 2027 yılında dünyanın ilk trilyoneri olabilir! - 3

DİĞER TRİLYONERLER

İkinci isim, olarak Hindistanlı iş insanı Gautam Adani’nin adı yer aldı. Adani'nin 2028’de trilyoner statüsüne ulaşabileceği öngörülüyor.

Musk’ın serveti yükseliyor: 2027 yılında dünyanın ilk trilyoneri olabilir! - 4

Ayrıca, teknoloji firması Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang ve Endonezyalı enerji ve madencilik devi Prajogo Pangestu'nin de 2028’de trilyoner olabileceği belirtiliyor.

Musk’ın serveti yükseliyor: 2027 yılında dünyanın ilk trilyoneri olabilir! - 5

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton'un patronu Bernard Arnault ve Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'in ise 2030 yılında trilyoner olabilecekleri ifade ediliyor.

Musk’ın serveti yükseliyor: 2027 yılında dünyanın ilk trilyoneri olabilir! - 6

4 ŞİRKET TRİLYON BANDINI AŞTI

Şu an trilyon dolar değerine ulaşan dört şirket var.

Microsoft ve Apple’dan sonra dünyanın en değerli üçüncü şirketi olan Nvidia, Mayıs 2023’te trilyon dolarlık şirketler kulübüne katıldı. Nvidia’nın değeri Haziran 2024’te 3 trilyon dolar oldu.

Berkshire Hathaway, Ağustos 2023’te trilyon dolar değerlemeye ulaşan son şirket oldu.

Musk’ın serveti yükseliyor: 2027 yılında dünyanın ilk trilyoneri olabilir! - 7

MİLYARDERDEN TRİLYONERE

Dünyanın ilk trilyonerinin kim olacağı sorusu, dünyanın ilk milyarderi  John D. Rockefeller'dan bu yana kamuoyunun ilgisini çekiyor.

1916 yılında bu ünvana ulaşan Rockefeller,  dünyanın ilk onaylanmış Amerikan doları milyarderidir ve hala tarihin en zengin şahsiyeti unvanını elinde tutmaktadır.

Musk’ın serveti yükseliyor: 2027 yılında dünyanın ilk trilyoneri olabilir! - 8

KARBON EMİSYONUNA NEDEN OLUYORLAR

Birçok akademisyen muazzam servet birikimini toplumsal bir hastalık olarak görüyor. Bir rapora göre, dünyadaki en zengin yüzde 1’lik kesim, en yoksul yüzde 66’dan daha fazla karbon emisyonuna neden oluyor.

Musk’ın serveti yükseliyor: 2027 yılında dünyanın ilk trilyoneri olabilir! - 9

SİYASİ DURUŞU TEPKİ ÇEKİYOR

X'in sahibi Elon Musk, sahip olduğu platfromda paylaştığı politik görüşleri ile dikkat çekiyor. Musk'ın raporun yayımlanmasından birkaç gün önce yaptığı paylaşım yine tartışmaların odağı oldu. Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson ile sağcı podcaster Darryl Cooper arasındaki röportaja "çok ilginç" yorumu yaptı.

Musk’ın serveti yükseliyor: 2027 yılında dünyanın ilk trilyoneri olabilir! - 10

"İĞRENÇ VE SADİST"

Cooper röportajda, Nazi Almanyası’nın Yahudileri öldürme niyetinde olmadığını öne sürdü. Musk paylaşımını silse de Beyaz Saray röportajı "tüm Amerikalılara yönelik iğrenç ve sadist bir hakaret" olarak kınadı.

Musk’ın serveti yükseliyor: 2027 yılında dünyanın ilk trilyoneri olabilir! - 11

TRUMP'A AÇIK DESTEK

ABD'de başkanlık seçimlerinin yaklaştığı bir dönemde yaptığı açıklamalar ve attığı adımlarla gündemde yer alan Musk, daha önce Demokratları desteklese de bu seçimlerde yönünü tamamen Cumhuriyetçilere çevirdiği işaretini verdi.

Musk, 14 Temmuz'da X hesabından yaptığı paylaşımda, suikast girişiminde bulunulan eski Başkan Donald Trump'ı ilk kez açıkça destekledi.

Musk’ın serveti yükseliyor: 2027 yılında dünyanın ilk trilyoneri olabilir! - 12

GÖREV ALMAYA HAZIR

Musk, yaptığı siyasi çıkışlarla popülist sağ siyasetin yanında konumlandığına yönelik eleştirilere maruz kalıyor.

Öte yandan Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimleri kazanması halinde hükümetinde görev almaya hazır olduğunu açıkladı.

Trump, 5 Kasım'daki seçimleri kazanması durumunda Elon Musk başkanlığında bir "hükümet verimliliği komisyonu" kuracağını söyledi. Musk da Trump'ın bu açıklaması üzerine X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fırsat çıkarsa Amerika'ya hizmet etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

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